Sus padres sobrevivieron a la guerra: ¡La increíble historia de Bajraktarevic!
Esmir Bajraktarevic, tras convertirse en la figura que clasificó a Bosnia y Herzegovina a la Copa Mundial, cumplió su sueño de debutar en el torneo más importante del futbol. Sin embargo, se trata de una historia que estuvo cerca de jamás ser contada a causa de la violencia que por poco acaba con la vida de sus padres.
Este viernes 12 de junio, Bosnia y Herzegovina debutó en la Copa Mundial 2026 con un empate 1-1 ante Canadá. En el once titular de los balcánicos saltó por la banda derecha un joven de 21 años, portando el dorsal 20 y con una historia en la espalda marcada por la guerra.
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Se trató de Esmir Bajraktarevic, actual jugador del PSV, y que sin él, probablemente, el cuadro europeo no estaría en este torneo. Y es que, en el repechaje de las eliminatorias de la UEFA, fue el encargado de anotar el penal de la victoria ante Italia, provocando los festejos en el Estadio Bilino Polje de Zenica y dándole a su país, por segunda ocasión en su historia, el boleto mundialista, y el primero desde Brasil 2014.
Una historia que estuvo cerca de nunca existir
Pero... ¿cuál es el trasfondo de este jugador? Pues bien, resulta que Bajraktarevic nació el 10 de marzo de 2005 en Wisconsin, Estados Unidos. No obstante, esto no fue una casualidad, sino más bien una causalidad. Y es que sus padres, Elmir y Emina, quienes sí son originarios de Bosnia y Herzegovina, emigraron a la nación estadounidense huyendo de la guerra.
Durante la década de los noventa, Yugoslavia pasó por una serie de conflictos bélicos que llevarían a su eventual disolución, dividiéndose en diferentes países como Serbia, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Macedonia del Norte, Kosovo y la ya mencionada Bosnia. Este periodo estuvo marcado por los crímenes de lesa humanidad y las persecuciones étnicas.
Ejemplo de ello fue el Genocidio de Srebrenica, un evento que se suscitó en julio de 1995 y en el que, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al menos 8,000 bosnios musulmanes murieron. Lo relevante de aquel suceso, en este caso, es que los padres de Bajraktarevic lo vivieron de primera mano, siendo dos de los sobrevivientes.
Incluso, el mismo futbolista se refirió a esta parte de su vida en una entrevista para The Blazing Musket. Declaró que, más allá de que esto ocurrió antes de que él naciera, es un hecho que ha acompañado su existencia; ya que, si sus padres no hubieran salido con vida de aquel momento, se estaría contando otra historia, tanto de él y su familia como del fútbol, puesto que nunca hubiera existido y, por consiguiente, nunca habría ejecutado ese penal ante Italia ni habría debutado en esta Copa Mundial.
“Mis padres perdieron a muchos miembros de su familia. Es muy trágico. Es algo que nunca olvidaré, obviamente. Srebrenica es algo que nunca olvidaré. Es una parte de mí y de quién soy... Srebrenica es parte de mí, lo llevo en la sangre”.
Un llamado de sangre lo llevó a representar a Bosnia
Esmir Bajraktarevic comenzó su carrera en Estados Unidos jugando para el New England Revolution. De hecho, en un inicio, representó a “Las Barras y las Estrellas” a nivel juvenil y debutó con la selección mayor estadounidense en 2024, disputando un partido amistoso ante Eslovenia.
Aun así, nunca se olvidó del pasado de su familia, motivo por el que, en ese mismo 2024, decidió apelar por su nacionalidad bosnia ante la FIFA, solicitando su cambio de federación para defender al equipo balcánico en la cancha. Fue así como, el 7 de septiembre de aquel año, vistió por primera vez la camiseta de los “Lirios Dorados” en un partido oficial de la Nations League ante los Países Bajos.
Actualmente, con la selección de Bosnia y Herzegovina, registra ya 17 partidos, contando este contra Canadá, y un gol. Ahora, para Norteamérica 2026, bajo las órdenes del entrenador Sergej Barbarez, se perfila como una de las jóvenes promesas a seguir del equipo de los Balcanes.