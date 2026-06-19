Tala Rangel cuelga el cero ante Corea y empata récord de Memo Ochoa y Nacho Calderón
Raúl "Tala" Rangel se encuentra viviendo su primer Mundial y ya hizo historia. El guardameta de 26 años colocó su nombre junto a figuras del arco de la talla de Nacho Calderón y Guillermo Ochoa, uniéndose a ellos como los únicos mexicanos que han dejado su meta intacta en los dos primeros juegos de una justa mundialista.
Este jueves 18 de junio, desde la cancha del Estadio Guadalajara, México se impuso por 1-0 con un gol de Luis Romo al minuto 50. Sin embargo, en el otro lado de la cancha, la defensiva también se lució colgando la argolla en el marcador.
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Aunque la zona baja azteca enfrentó pocas llegadas en contra, resolvió cada una de las dos ocasiones de peligro que se presentaron. En el primer tiempo, Son Heung-min tuvo un mano a mano en el que definió bombeado, pero Edson Álvarez salvó en la línea de gol. Y aunque al final la jugada quedó anulada por fuera de lugar, para la foto quedará la chilena del "Machín" para despejar ese balón.
Luego, en la segunda mitad, ya en la recta final al minuto 87, el "Tala" Rangel se llevó los reflectores con una doble atajada. Tras un centro preciso, Cho Gue-sung realizó un remate de cabeza que el portero desvió; y en el rebote, el mismo delantero pateó de nuevo, pero otra vez Rangel fue clave, reaccionando desde el suelo con un manotazo que evitó el tanto del empate.
De esta manera, el arquero mexicano y su defensiva mantuvieron por segundo encuentro consecutivo las redes intactas. Esto, recordando que, en el debut ante Sudáfrica, México logró imponerse con un marcador de 2-0.
Tercer portero mexicano en arrancar el Mundial con dos porterías en cero
Cabe mencionar que esta es una situación sumamente inusual para el seleccionado nacional. De las 18 veces que México ha participado en la máxima fiesta del fútbol, solo en tres ocasiones logró iniciar el torneo con dos porterías en cero. Como dato curioso, en las tres veces lo consiguió con guardametas originarios del estado de Jalisco: Calderón, Ragel y Ochoa. Además, Calderón y Rangel, canteranos de Chivas.
El primero en conseguirlo fue Nacho Calderón en la Copa Mundial de México 1970. En esa edición, dejó un 0-0 contra la Unión Soviética, superó 4-0 a El Salvador e hiló un tercer partido invicto venciendo 1-0 a Bulgaria en la primera ronda. Pero, en los cuartos de final la suerte no lo acompañó y recibió un 1-4 contra Italia.
Tuvieron que pasar 44 años para que Guillermo Ochoa replicara la hazaña. En Brasil 2014, el guardameta comenzó dejando su valla intacta con un 1-0 sobre Camerún y luego con un empate 0-0 ante el anfitrión Brasil, donde fue la figura. Fue hasta el tercer partido de la fase de grupos cuando recibió su primer tanto, en el triunfo 3-1 contra Croacia.
Ahora, queda la pregunta de que tanto podrá extender su racha Rangel. Su siguiente encuentro será el miércoles 24 de junio ante Chequia por la tercera y última jornada del Grupo A.