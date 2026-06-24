"Tala" Rangel se codea con el "Dibu" Martínez y Unai Simón en selecta lista del Mundial 2026
Después de dos jornadas, Raúl "Tala" Rangel sigue con la portería invicta en esta Copa Mundial. El arquero de la selección mexicana se coloca dentro de una selecta lista de cuatro arqueros que todavía mantienen esta estadística a su favor, codeándose con figuras como Unai Simón y Emiliano "Dibu" Martínez.
La primera jornada de Norteamérica 2026 dejó a ocho porteros sin recibir gol. Ahora, después de la segunda jornada, el número se redujo a la mitad. Hasta ahora, México, España, Argentina y Ghana son los únicos equipos cuya labor defensiva ha sido impecable.
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Esto quiere decir que 44 de los 48 participantes ya tienen un gol en contra. Incluso porteros de la talla de Thibaut Courtois, Alisson Becker, Yassine Bounou, Mike Maignan y Manuel Neuer ya fueron vencidos al menos una vez.
Los porteros que todavía no reciben gol tras dos jornadas
- Raúl "Tala" Rangel (México): El guardameta azteca de 26 años comenzó de titular ante Sudáfrica con una victoria 2-0 en la que realizó dos atajadas. Posteriormente venció 1-0 a Corea del Sur, destacando una doble parada clave sobre la recta final ante un remate de cabeza de Gue-sung Cho y el contrarremate de Yang Hyun-jun.
- Emiliano "Dibu" Martínez (Argentina): El trabajo del arquero campeón en Qatar 2022 ha sido tranquilo por el momento. Arrancó con una victoria por 3-0 sobre Argelia, donde no tuvo intervenciones. Fue hasta el triunfo de 2-0 ante Austria que encontró su primera y única atajada.
- Unai Simón (España): En el caso del portero ibérico, su actuación también ha sido de poca actividad, con solo dos atajadas en el torneo. La primera se dio en el empate 0-0 con Cabo Verde, mientras que la segunda llegó en la goleada de su equipo 4-0 sobre Arabia Saudita.
- Benjamin Asare (Ghana): Inició como suplente de Lawrence Ati-Zigi, pero una lesión del cancerbero titular en el debut lo llevó a tomar la responsabilidad bajo los postes. En el primer encuentro ante Panamá solo disputó los últimos 45 minutos y realizó tres salvadas en la victoria africana por 1-0, mientras que contra Inglaterra repitió las tres intervenciones en el empate 0-0, jugando ahora sí todo el partido.