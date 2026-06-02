TAS ratifica dos multas contra México por canto homofóbico en amistosos de 2024
El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) informó este martes que la Federación Mexicana de Futbol deberá pagar dos multas impuestas por la FIFA por cantos homofóbicos de sus aficionados en partidos amistosos jugados en 2024.
La máxima jurisdicción deportiva se pronunció de esta forma a un pedido de apelación de la FMF, que sin embargo se anotó una victoria al ver reducida parte de las sanciones impuestas en un principio por la FIFA.
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El tribunal anuló por ejemplo la orden de cerrar el 15% de las gradas del estadio para el próximo partido de nivel A -contra un equipo de cartel- del Tri.
Pero ratificó multas por entre 60,000 y 80,000 francos suizos (76,310 y 101,747 dólares) por la conducta de los aficionados mexicanos durante los partidos preparatorios que México jugó contra Bolivia, Uruguay y Estados Unidos en 2024.
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) alegó en vano que ha realizado "los mayores esfuerzos posibles para educar, prevenir y erradicar" el cántico homofóbico que su hinchada lanza cuando el arquero del equipo rival ejecuta un saque de meta.
El grito de "puto" es recurrente en los cotejos del Tri, que ya ha sido sancionado en otra ocasiones por el mismo motivo.
Para evitar que esto suceda en el Mundial 2026, del que México es uno de los organizadores, la FMF lanzó una campaña para intentar modificar el comportamiento de sus aficionados.
El tribunal reconoció que la federación ha destinado recursos y esfuerzos significativos para erradicar la conducta infractora.
Pero concluyó que esta persiste "y que las medidas preventivas no poseen la entidad jurídica suficiente" para exonerar a la federación de responsabilidad.
México albergará junto a Estados Unidos y Canadá la Copa del Mundo, que inicia el 11 de junio. AFP