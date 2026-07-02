Tielemans y Trossard protagonizan la reconciliación más inesperada del Mundial 2026
De casi irse a los golpes a fundirse en un abrazo solo hay un gol de distancia. Así lo dejaron ver Youri Tielemans y Leandro Trossard, quienes protagonizaron uno de los momentos más curiosos de esta Copa Mundial 2026. Ambos compañeros de la selección de Bélgica pasaron de estar a punto de empezar una pelea a fabricar la anotación del empate de último minuto y festejarlo juntos en un abrazo.
Este miércoles 1 de julio, Bélgica se enfrentó a Senegal por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Norteamérica 2026. Los europeos terminaron sufriendo para llevarse la victoria, ya que estuvieron a minutos de quedar eliminados de la competencia.
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Los africanos lograron ponerse en ventaja 2-0 con los goles de Habib Diarra al minuto 24 y de Ismaïla Sarr al 51'. Esto provocó la frustración y la tensión dentro del conjunto belga, lo cual quedó en evidencia al minuto 69, cuando el árbitro ordenó una pausa de hidratación en el segundo tiempo.
En ese momento, Youri Tielemans y Leandro Trossard se encararon entre reclamos en medio de una intensa discusión. Tuvieron que aparecer sus compañeros Romelu Lukaku y Nicolas Raskin para mediar la situación, además del estratega Rudi García, quien de inmediato fue a reprenderlos por la escena que estaban armando. Incluso el jugador senegalés Lamine Camara trató de separarlos.
Un gol recuperó la amistad y todo terminó con un abrazo
Fue hasta el final del tiempo reglamentario que Lukaku puso el gol del descuento al minuto 86. Y cuando ya todo parecía perdido, al 89', Trossard mandó un centro preciso al área. El balón encontró a Tielemans, el mismo con el que hasta hacía unos instantes estaba discutiendo, quien anotó el gol del empate 2-2. En medio de la emoción, ambos corrieron a abrazarse, como si nada hubiera pasado, para festejar el tanto que le daba vida a Bélgica y mandaba el encuentro a tiempo extra.
Pero la historia no acabó ahí, ya que al final del alargue, Tielemans provocó un penal a favor de los Diablos Rojos tras recibir una falta de Camara. Para la ejecución desde los once pasos, el propio mediocampista tomó la responsabilidad y anotó el 3-2 con el que Bélgica selló la victoria y la clasificación a la siguiente ronda.
Ahora, tras la reconciliación, Tielemans y Trossard, junto con toda Bélgica, afrontarán los octavos de final el próximo lunes 6 de julio. Su rival saldrá del ganador de la llave entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.