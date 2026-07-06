Tuchel pide perdón a México: “Casi siento decir que están fuera”; reconoce el enorme nivel del Tri
Thomas Tuchel celebró la clasificación de Inglaterra a los cuartos de final, pero encontró un momento para reconocer públicamente el nivel de México y hasta ofrecer una disculpa simbólica por haber terminado con el sueño del equipo de Javier Aguirre.
El entrenador alemán calificó la victoria como una de las actuaciones más heroicas que ha vivido en su carrera. Jugar más de cincuenta minutos con un futbolista menos, soportar la altura y resistir el constante asedio del conjunto mexicano convirtió la noche en una auténtica prueba de carácter para su selección.
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Sin embargo, el momento que marcó su conferencia llegó cuando habló del rival. Tuchel reconoció que el ambiente vivido en el Estadio Ciudad de México y la pasión que encontró durante toda la estancia de Inglaterra lo hicieron sentir una profunda empatía por el país anfitrión.
“Casi siento decir que lo lamento porque México está eliminado. Vi la pasión y la emoción de toda la gente en las calles, durante el recorrido del autobús y en el estadio. Jugamos contra un equipo muy fuerte, en un estadio increíble y en un país increíble”, afirmó.
Lejos de minimizar el trabajo del Tri, el estratega alemán destacó el funcionamiento colectivo del equipo de Javier Aguirre. Elogió su movilidad ofensiva, la velocidad con la que encontró espacios entre líneas y la personalidad con la que dominó amplios pasajes del encuentro, obligando a Inglaterra a replegarse durante gran parte del segundo tiempo.
Para Tuchel, la expulsión de uno de sus defensores cambió completamente el partido, pero insistió en que la resistencia inglesa solo fue posible gracias a una fortaleza mental extraordinaria frente a un rival que nunca dejó de atacar.
Las palabras del entrenador inglés representan uno de los reconocimientos más importantes que ha recibido México en el torneo. Aunque el Mundial terminó para el conjunto nacional, el propio técnico del equipo clasificado admitió que eliminar al Tri exigió una actuación límite y que la pasión del futbol mexicano convirtió la victoria inglesa en una experiencia que difícilmente olvidará.
Agridulce sentimiento
Tuchel también vivió una noche agridulce por la lesión de Jordan Henderson. El mediocampista sufrió un fuerte golpe en la muñeca y fue trasladado al hospital, una noticia que el entrenador recibió en plena celebración. "No encaja con una noche como esta que él no esté con nosotros", confesó, visiblemente afectado al explicar que el estado de su futbolista era una de sus principales preocupaciones pese al boleto a los cuartos de final.
El estratega inglés aprovechó para agradecer el respaldo de la afición de su país, que siguió el encuentro desde la madrugada. Aseguró que el plantel sintió el apoyo a la distancia y prometió mantener la misma entrega durante el resto del torneo. "Si creen que no sentimos su energía, están equivocados. La sentimos al cien por ciento. Este equipo seguirá empujando para llegar lo más lejos posible", afirmó.
En el análisis táctico, Tuchel reconoció que México obligó a Inglaterra a modificar por completo su plan de partido. Explicó que, tras la expulsión, no quedó otra alternativa que replegar líneas y defender con un bloque de cinco hombres durante prácticamente todo el complemento. "Con diez jugadores, en la altura y frente a un rival que atacó con todo, era imposible no terminar defendiendo cerca de nuestra portería", explicó.
El técnico también elogió la respuesta de sus futbolistas ante un escenario extremo. Destacó que varios cambiaron de posición durante el encuentro sin perder el orden colectivo y aseguró que esa capacidad de adaptación refleja la unión del grupo. "Cuando le pides a un jugador que haga algo extraordinario, todos entienden inmediatamente cómo ayudar. Eso sólo ocurre cuando existe un verdadero equipo", señaló.
No todo fueron elogios. Tuchel volvió a expresar su inconformidad con algunas decisiones arbitrales, especialmente con la expulsión de Jarell Quansah y el penalti señalado a favor de México. Sin entrar en polémica, cuestionó los criterios del VAR y pidió mayor consistencia. "Lo único que quiero es coherencia. Hay decisiones que son muy difíciles de entender", comentó.
El entrenador también dedicó unas palabras a Harry Kane, autor de un nuevo gol en el torneo. Consideró que el capitán inglés atraviesa el mejor momento de su carrera y atribuyó parte de esa evolución a su etapa en el FC Bayern Munich, donde, dijo, desarrolló una mentalidad ganadora que hoy se refleja en su liderazgo dentro de la selección.
Finalmente, Tuchel evitó mirar más allá de los cuartos de final. Aunque Inglaterra ya aparece entre las favoritas al título, descartó pensar en un posible cruce con Argentina y aseguró que el equipo necesita recuperarse física y emocionalmente antes de preparar su siguiente compromiso. "Hoy sólo queremos disfrutar esta clasificación. Mañana empezaremos a pensar en lo que viene", concluyó.