Túnez despide a Sabri Lamouchi como DT tras la goleada sufrida ante Suecia
La Federación Tunecina de Futbol destituyó este lunes a Sabri Lamouchi como director técnico de su selección nacional, apenas unas horas después de la contundente derrota de 5-1 frente a Suecia en el partido inaugural de ambos equipos dentro de la Copa del Mundo de 2026, según reportes.
La goleada sufrida en Monterrey fue el golpe definitivo para un proceso que ya llegaba bajo una intensa presión. Lamouchi había asumido el cargo apenas unos meses atrás, pero los resultados nunca terminaron por respaldar su proyecto al frente de las Águilas de Cartago.
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Antes de debutar en el Mundial, Túnez ya arrastraba señales preocupantes. En sus dos encuentros amistosos previos al torneo cayó 1-0 ante Austria y posteriormente fue exhibido por Bélgica con una derrota de 5-0, resultado que encendió las alarmas dentro de la federación tunecina y entre la afición del país africano.
La presentación mundialista terminó por agravar la crisis. Suecia dominó ampliamente el encuentro disputado en el Estadio Monterrey y se impuso por 5-1, dejando en evidencia las carencias defensivas de un conjunto tunecino que había llegado a la Copa del Mundo con la esperanza de competir por un lugar en la siguiente ronda.
La destitución de Lamouchi lo incorpora a una reducida lista de entrenadores que han sido cesados en plena disputa de una Copa del Mundo. Entre los antecedentes más recordados figuran Henryk Kasperczak, de Túnez; Cha Bum-kun, de Corea del Sur; y Carlos Alberto Parreira, de Arabia Saudita, todos relevados de sus cargos durante el Mundial de Francia 1998 tras los malos resultados de sus respectivas selecciones.
Ahora, la Federación Tunecina deberá encontrar una solución de emergencia para encarar los compromisos restantes del torneo. Con los duelos ante Japón y Países Bajos todavía por delante, el conjunto africano intentará evitar una eliminación prematura.
Por ahora, Túnez no tiene programada alguna rueda de prensa en las instalaciones de El Barrial, en Monterrey, su base durante la Copa del Mundo.