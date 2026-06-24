"Tuvimos mala suerte", dice Declan Rice tras empate de Inglaterra ante Ghana
El mediocampista Declan Rice consideró que Inglaterra tuvo este martes "mala suerte" en su empate 0-0 con Ghana en el Mundial, aunque fue autocrítico por la falta de "soluciones" ofensivas ante un rival muy cerrado en defensa.
Rice, jugador del Arsenal y bastión en la mitad de la cancha de los Tres Leones, pidió calma tras el final de este partido por la segunda fecha del Grupo L.
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"Es siempre difícil cuando juegas contra once rivales replegados atrás, pero hay que encontrar soluciones. En los últimos minutos tuvimos mala suerte", dijo el futbolista a la BBC.
Inglaterra y Ghana encabezan la llave con cuatro puntos cada uno. Croacia y Panamá, que se enfrentaban más tarde este mismo martes, no pudieron sumar en sus primeras presentaciones.
El equipo entrenado por el alemán Thomas Tuchel, que quedó muy cerca de los dieciseisavos de final pese al resultado, cerrará la primera fase el próximo sábado contra Panamá.
"Hay que darle mérito a Ghana. Nos queda un partido más para terminar en el primer lugar, así que debemos mantenernos positivos", agregó Rice.
El portero inglés Jordan Pickford mantuvo la línea de su compañero.
"Nos habría encantado ganar, pero al menos no perdimos. Todavía depende de nosotros terminar como líderes de grupo", dijo Pickford a la cadena británica.
"Una de las actuaciones más físicas que he visto"
Tuchel lamentó el empate, en un partido en el que su capitán, el goleador Harry Kane, erró una clara ocasión.
"Normalmente, habría sido una ocasión clara para nosotros. Tuvimos una gran oportunidad y luego otra. El gol habría sido merecido", expresó el técnico sobre el fallo de Kane.
El delantero del Bayern Munich había firmado un doblete en el triunfo 4-2 de Inglaterra en su debut contra Croacia.
"Fuimos ganando intensidad", pero "no tuvimos recompensa", analizó Tuchel.
"Intentamos romper la defensa muy cerrada de Ghana", explicó más tarde en rueda de prensa. "Defendieron con mucha determinación, con mucha disciplina y con una de las actuaciones más físicas que he visto en un equipo a la hora de defender". AFP