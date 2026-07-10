Unai Simón, a solo 68 minutos de convertirse en el mejor portero de los Mundiales
Desde que empezó la Copa Mundial, el español Unai Simón se ha consolidado como una verdadera muralla bajo los tres postes, sin recibir un solo gol en los cinco partidos que ha disputado. Ahora se encuentra a un paso de la historia, ya que si en su siguiente partido logra mantener el arco en cero, romperá un récord de más de 36 años.
Se trata de la marca del guardameta que más tiempo ha permanecido sin recibir su primer gol en una misma edición mundialista. El récord actual le pertenece al italiano Walter Zenga, quien en Italia 1990 mantuvo su meta intacta hasta las semifinales de aquel certamen, acumulando un total de 517 minutos.
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- Fase de grupos: Italia 1-0 Austria
- Fase de grupos: Italia 1-0 Estados Unidos
- Fase de grupos: Italia 2-0 Checoslovaquia
- Octavos de final: Italia 2-0 Uruguay
- Cuartos de final: Italia 2-0 Irlanda
- Semifinales: Italia 1-1 Argentina (4-5 en penales) | Claudio Caniggia le anotó al minuto 67.
Unai Simón, el único portero invicto de Norteamérica 2026
De las 48 selecciones participantes en el Mundial 2026, entre las ya eliminadas y las que continúan con vida en el torneo, 47 ya han recibido al menos un gol. El único país que todavía no pasa por ese trago amargo es España, con el guardameta del Athletic Club registrando hasta el momento 450 minutos sin recibir anotación.
- Fase de grupos: España 0-0 Cabo Verde
- Fase de grupos: España 4-0 Arabia Saudita
- Fase de grupos: España 1-0 Uruguay
- Dieciseisavos de final: España 3-0 Austria
- Octavos de final: España 1-0 Portugal
¿Qué necesita para romper el récord?
El próximo encuentro de Simón será este viernes 10 de julio a las 13:00 horas. Para esta ocasión, el cuadro ibérico se medirá ante Bélgica en la ronda de los cuartos de final.
Si en dicho compromiso el arquero español logra llegar al minuto 67 sin recibir goles, empatará la marca del legendario italiano. Ahora bien, si el reloj pasa del minuto 68 en adelante y aún no ha sido vencido, el récord histórico será completamente suyo.
Como se mencionó, Zenga alcanzó su marca hasta la semifinal. Sin embargo, debido a que para Norteamérica 2026 se añadió la ronda de dieciseisavos de final, el calendario le permitirá al guardameta español igualar esta hazaña un partido antes, justamente en los cuartos de final.