Vinícius anotó en los tres partidos de la fase de grupos y se metió en la historia de Brasil en los Mundiales
Vinícius Júnior está en el mejor momento de su carrera con la selección brasileña. El delantero del Real Madrid marcó un doblete en la victoria 3-0 de Brasil sobre Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami, se llevó su tercer premio al jugador del partido en este Mundial y, con esos dos goles, se convirtió en goleador en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. Anotó ante Marruecos en el debut, ante Haití en la segunda jornada y ante Escocia en el cierre. Tres partidos, tres veces en el marcador y tres premios al mejor de la cancha, en una racha que muy pocos brasileños han firmado en la historia de las Copas del Mundo.
Los números de Vinícius en este arranque de torneo son de época. El número 7 de la Canarinha ha tenido participación directa en la mayoría de los goles de Brasil en la fase de grupos, y con ese registro ya superó las marcas que dejaron leyendas como Romario y Ronaldinho en sus respectivos Mundiales. Romario necesitó ocho partidos en el Mundial de 1994 para acumular seis participaciones de gol. Ronaldinho registró cinco en diez partidos entre 2002 y 2006. Vinícius llegó a esas cifras en una cantidad mucho menor de encuentros, lo que habla del momento que vive con la camiseta de su país.
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La pregunta que se hacía Brasil antes del torneo era si Vinícius por fin trasladaría su nivel del Real Madrid a la selección, donde durante años se le criticó por no rendir igual. La respuesta llegó en forma de goles. “Siempre me sentí en casa con la selección, pero antes las cosas no se daban. Jugaba bien, pero la pelota no entraba, y eso afecta la confianza”, dijo el delantero tras el partido ante Haití. En este Mundial, la pelota por fin entra.
El partido ante Escocia fue otra muestra de la jerarquía brasileña. La Canarinha de Carlo Ancelotti cerró la fase de grupos con autoridad, aseguró el primer lugar del Grupo C y llegará a la siguiente ronda con la confianza por las nubes. Escocia llegó con la necesidad de competir y buscar un resultado para soñar con la clasificación, pero Brasil golpeó muy pronto. Un error defensivo abrió el camino para Vinícius, quien no perdonó frente al arco y puso el 1-0.
A partir de ese momento, Brasil manejó los tiempos del partido. La pelota pasó por Lucas Paquetá, Bruno Guimarães y Casemiro, mientras Vinícius se convertía en el futbolista más peligroso del ataque. Antes del descanso llegó el segundo golpe: Vinícius volvió a aparecer en el área y firmó el 2-0, un gol que terminó por romper el plan escocés. Brasil se fue al medio tiempo con ventaja clara y con el partido en sus manos.
En la segunda parte, Escocia adelantó líneas y buscó descontar con más corazón que claridad. Scott McTominay y Kieran Tierney intentaron darle otro ritmo al equipo, pero Brasil mantuvo el orden defensivo y encontró espacios para correr. En una transición rápida, Matheus Cunha apareció para marcar el 3-0 y sentenciar la noche.
El partido también tuvo un momento muy especial para Brasil: Neymar jugó sus primeros minutos en este Mundial. El delantero no inició como titular, pero entró de cambio y recibió una ovación importante. Su presencia cambió el ambiente, porque Brasil no solo recuperó a una figura histórica, también sumó experiencia para la etapa decisiva del torneo.
Con la victoria, Brasil aseguró el liderato del Grupo C y confirmó su pase a la siguiente ronda como uno de los equipos más fuertes de la primera fase. El equipo fue práctico, contundente y serio. Vinícius lideró la noche con dos goles, Cunha confirmó su buen momento y Neymar volvió a escena en el momento ideal. Brasil no solo ganó, Brasil avisó. La Canarinha cerró la fase de grupos en primer lugar, con sus figuras encendidas y con Neymar de regreso para la parte más importante del Mundial.