Vinícius tras el empate de Brasil: "No tenemos mucho que hablar y sí trabajar"
El delantero de la selección brasileña Vinícius Jr. lamentó este sábado el empate a 1 en el debut en el Mundial contra Marruecos y afirmó que su equipo no tiene "mucho que hablar y sí trabajar".
"El debut siempre es muy difícil, pero tenemos que mejorar, seguir evolucionando, esto es la Copa del Mundo y no hay partidos fáciles", dijo Vini, autor del gol de Brasil, tras el encuentro, disputado en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.
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"Tenemos que mantener más la pelota, quedarnos más con la pelota y moverla de un lado al otro, porque muchas veces el adversario sale a defenderse y salir al contraataque. Encajamos un gol en una contra", lamentó.
"No tenemos mucho que hablar y sí trabajar porque el próximo partido está muy cerca", declaró en alusión al encuentro que Brasil jugará el próximo viernes contra Haití.
Por su parte, el volante Bruno Guimarães afirmó el primer tiempo le fue adverso a Brasil. "Encajamos muchas transiciones que complicaron nuestro juego. Después, logramos empatar y creo que fuimos mejores en el segundo tiempo, pero el empate permaneció".
Para el jugador del Newcastle inglés, "ahora hay que ganar los dos partidos que quedan".
"Todavía podemos quedar primeros. En 2018 también empatamos el primer partido y terminamos primeros de grupo. Falta mucho por suceder". AFP