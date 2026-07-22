Vozinha y Gilberto Mora entre los más seguidos en redes sociales, tras Mundial 2026
La Copa del Mundo 2026 dejó grandes números no solo en las asistencias en los estadios y en los ratings de televisión, pues también en las redes sociales se vio el impacto que el torneo tuvo en los seguidores que varios futbolistas ganaron conforme avanzaba la copa.
Con nombres como Jude Bellingham o Erling Haaland acaparando la conversación en redes sociales y sumando nuevos fanáticos que se unieron a la pasión del futbol gracias al Mundial, otros tantos jugadores vieron cómo incrementaban sus seguidores en Instagram por millones, con algunos pasando del anonimato a convertirse en estrellas mundiales.
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LAS SORPRESAS DEL MUNDIAL
Dentro de la lista de los 10 futbolistas que más seguidores consiguieron gracias a la Copa del Mundo destacan tres nombres: Vozinha, Gilberto Mora y Endrick, jugadores que se dieron a conocer entre los fanáticos sin importar las ligas en las que juegan o el país del que provienen.
El primero de ellos fue Vozinha, que después del debut de Cabo Verde ante España, en donde fue parte fundamental para que los africanos les arrebataran un empate a los eventuales campeones del mundo, pasó de los miles de seguidores a los millones.
El guardameta terminó el Mundial con 29 millones de seguidores nuevos, sumando a la fecha 29.5 millones en Instagram, quedando en segundo puesto de los que más interacciones generaron en redes.
Otro nombre fue el del futbolista mexicano Gilberto Mora, que con apenas 17 años encantó tanto a compatriotas como a aficionados alrededor del mundo. Verlo brillar en una copa de tal magnitud a tan corta edad provocó que el jugador de Xolos de Tijuana ganara 6.6 millones de seguidores nuevos, llegando ahora a tener 7.7 millones de seguidores en Instagram.
La última de las sorpresas fue Endrick, que a pesar de no ser titular con Brasil consiguió sumar a su perfil 5.6 millones de seguidores. El brasileño ya era conocido por su paso por el Real Madrid, pero la Copa del Mundo le permitió terminar con 23.9 millones de seguidores en Instagram después de la justa.
LOS QUE GENERARON CONVERSACIÓN
Aquí se encuentran los más populares del torneo, de los que más se conversó y que se volvieron figuras de la copa, aunque para muchos ya eran conocidos dentro del mundo del futbol. El más hablado fue Erling Haaland, que consiguió más de 32 millones de seguidores nuevos, el máximo del torneo; su participación histórica con Noruega, donde anotó siete goles en su primer Mundial, lo hizo terminar la copa con 74.4 millones de seguidores.
Dos más que estuvieron compartiendo números fueron Jude Bellingham y Lamine Yamal, el primero firmando el mejor Mundial que un futbolista inglés ha tenido con siete goles, y el segundo conquistando la Copa del Mundo a los 19 años. Bellingham añadió 12 millones de seguidores a su perfil, terminando el torneo con 54.2 millones; por su lado, Yamal sumó 11 millones a su cuenta, finalizando con 56.7 millones de seguidores en Instagram.
Por último está Michael Olisé, futbolista francés que no solo se fue del Mundial 2026 con 5.7 millones de seguidores nuevos, sino que lo hizo estableciendo un récord de siete asistencias en una sola edición, dejando atrás la marca de Pelé en México 70. Olisé terminó el certamen con 11 millones de seguidores.
VIEJOS CONOCIDOS
A pesar del paso de los años y que las nuevas generaciones de futbolistas ya se hacen de un nombre propio, leyendas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar no hicieron más que acrecentar su figura durante el torneo.
El que más lo hizo de estos tres fue CR7, que sumó 11 millones de seguidores a su cuenta, una que ya es histórica por sí sola, pues los 677 millones de seguidores con los que cuenta ya lo hacen la persona más seguida en la plataforma de Instagram.
Detrás de él está Messi, la segunda persona con más seguidores en toda la plataforma; el argentino se quedó a las puertas de conseguir su segundo Mundial, pero se fue del torneo con 7.5 millones de seguidores nuevos, para terminar con un total de 515 millones.
Por último está Neymar, que a pesar de contar apenas con minutos por una lesión que venía arrastrando, terminó el Mundial con 7.7 millones de seguidores más en Instagram, para anunciar su retiro de la selección brasileña con 242 millones totales.
La mayor ausencia en este listado es la de Kylian Mbappé, que a pesar de marcar 10 goles en el torneo, llegar a las semifinales con Francia y convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 22 tantos, no logró estar entre los 10 más seguidos. La lista cierra así:
1.- Erling Haaland, +32 millones
2.- Vozinha, +29 millones
3.- Jude Bellingham, +12 millones
4.- Cristiano Ronaldo, +11 millones
5.- Lamine Yamal, +11 millones
6.- Neymar, +7.7 millones
7.- Lionel Messi, +7.5 millones
8.- Gilberto Mora, +6.6 millones
9.- Michael Olisé, +5.7 millones
10.- Endrick, +5.6 millones