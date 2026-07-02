Wayne Rooney asegura que ante México “será el partido más complicado para Inglaterra”
Con el partido entre México e Inglaterra cada vez más cerca, Wayne Rooney, una de las máximas figuras de la selección británica, se mostró crítico sobre el desempeño que ha mostrado su equipo hasta el momento, además de destacar lo complicado que será el encuentro de octavos de final que se disputará en el Estadio Ciudad de México.
Rooney disputó 120 partidos con la selección inglesa, la segunda mayor cifra en la historia del combinado nacional. Además es el segundo máximo goleador histórico, por lo que cuenta con las credenciales para hablar de un equipo que, desde antes de que iniciara la Copa del Mundo, ya generaba dudas entre sus aficionados.
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“Necesitan descansar, estar completamente listos para este partido porque este puede ser el juego más difícil. Si Inglaterra quiere ganar la Copa del Mundo, este es el juego más complicado”, expresó Rooney en declaraciones recogidas por la BBC.
A pesar de ello, el exfutbolista aseguró que, jugador por jugador, Inglaterra es mejor que México, pero lo demostrado, sobre todo, en el Estadio Azteca, con el apoyo de su afición y el empuje que muestra tanto el público como los futbolistas, es algo que deben tener en cuenta.
“No tengo duda de que Inglaterra es mejor que México, pero lo que ellos tienen detrás son los fans y la emoción de jugar frente a ellos. Se puede ver que es un país muy pasional, no solo en el futbol, también lo podemos ver en el boxeo; todos se juntan por sus deportes, y ese va a ser el mayor reto para Inglaterra”, añadió.
CRÍTICAS AL TRABAJO DE THOMAS TUCHEL
Por otro lado, Rooney no dejó pasar la oportunidad de hablar del futbol que despliega el equipo dirigido por Thomas Tuchel, pues no ve totalmente convencidos a los jugadores, sobre todo después del partido ante la República Democrática del Congo, en el que los británicos batallaron para llevarse el triunfo en los últimos momentos del juego.
“Fue un desempeño pobre, no se veía que los jugadores tuvieran energía. Estoy preocupado; si así es como juega el equipo, estas tácticas no van a funcionar contra selecciones de mayor nivel. México va a ser una verdadera prueba para el entrenador y los jugadores”, sentenció.
Las críticas hacia Tuchel vienen desde que se anunció la convocatoria del equipo, al dejar fuera a nombres como Phil Foden, Cole Palmer y Harry Maguire de la lista de 26 seleccionados, además de no convocar a un lateral más cuando uno de sus titulares, Tino Livramento, se lesionó antes del inicio del certamen.
Inglaterra enfrentará ahora la que podría ser la mayor prueba que ha tenido en lo que va de la Copa del Mundo, al visitar el Estadio Azteca para medirse a un México que sigue sin conocer la derrota y que aún no ha recibido goles en el torneo, aunque lo hará liderada por Harry Kane, uno de los goleadores del certamen.