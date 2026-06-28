Ya hay rival oficial: México se enfrentará a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial
México ya conoce a su rival para los dieciseisavos de final. Los dirigidos por Javier Aguirre se verán las caras ante Ecuador, un equipo que, pese a iniciar perdiendo en el torneo, logró colarse a la siguiente ronda tras dar la sorpresa y vencer a Alemania en la última jornada de la fase de grupos. Descubre cuándo y dónde será el primer cruce eliminatorio del Tricolor.
El pasado miércoles 24 de junio, la Selección Mexicana cerró la primera ronda como primer lugar del Grupo A. Por esta razón, el Tricolor quedaba emparejado para enfrentarse en la siguiente fase a uno de los ocho mejores terceros lugares, por lo que debía esperar a que el resto de los sectores se fueran definiendo para conocer el nombre de su adversario.
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Hasta antes de la jornada de este sábado 27 de junio, Ecuador y Escocia se plantaban como las dos opciones principales. Sin embargo, tras la combinación de los primeros resultados del día, Escocia quedó oficialmente eliminada del certamen. Fue así que, por descarte matemático, el cuadro sudamericano se confirmó como el contrincante definitivo de los mexicanos.
¿Cuándo y dónde será el juego entre México y Ecuador?
El partido de dieciseisavos de final se llevará a cabo este próximo martes 30 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca). El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro del país.
* México vs. Ecuador
* Fecha: Martes 30 de junio
* Horario: 19:00 horas (CDMX)
* Sede: Estadio Ciudad de México
Así marcha el historial entre México y Ecuador
En toda su historia, México y Ecuador se han visto las caras en 27 ocasiones. Los aztecas lideran el registro histórico ampliamente, habiendo ganado más de la mitad de los compromisos con un total de 15 victorias. Por su parte, los sudamericanos apenas suman 4 resultados a su favor, mientras que los 8 partidos restantes concluyeron en empate.
Asimismo, existe un único antecedente mundialista entre ambas escuadras, el cual se remonta a la fase de grupos de Corea-Japón 2002. En aquel encuentro, los mexicanos se llevaron la victoria por 2-1 con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado, teniendo a Javier Aguirre en el banquillo como entrenador, tal y como ocurre hoy, 24 años después.