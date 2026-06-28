Ya son 19: Messi extiende su récord en Mundiales y se despega en el liderato de goleo
Lionel Messi lo volvió a hacer. El argentino consiguió su gol número 19 en Copas del Mundo. Además, se aleja de Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior y Ousmane Dembélé en la carrera por la Bota de Oro.
Este sábado 27 de junio, la Albiceleste sostuvo su tercer y último duelo del Grupo J ante Jordania. Ya con la clasificación y el primer lugar asegurado, el entrenador Lionel Scaloni decidió cuidar y darle descanso a su jugador número 10, mandándolo a la banca.
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Aun así, esto no le quitó el instinto goleador al rosarino, ya que entró de cambio en el segundo tiempo para después, al minuto 80, cobrar un tiro libre y anotar el último gol de la victoria de su equipo por 3-1.
Con este tanto, Messi siguió extendiendo su legado como el máximo anotador en justas mundialistas. Cabe recordar que, hasta antes de Norteamérica 2026, el récord pertenecía al alemán Miroslav Klose con 16 tantos, al cual desbancó tras sus primeros dos partidos en el actual torneo.
De igual forma, agrandó su marca como el jugador con más partidos mundialistas consecutivos anotando, llegando a 7 juegos, y el de más goles desde fuera del área en mundiales, alcanzando la cifra de 6.
Messi no cede en la lucha por la Bota de Oro
Con este gol, Messi registró ya 6 goles en lo que va de esta Copa del Mundo. Es así como se mantiene a la cabeza de la lucha por el premio al futbolista con más goles en el torneo, sacándole dos tantos de distancia a sus más cercanos perseguidores.
Tabla de goleo del mundial:
1. Lionel Messi (Argentina): 6 goles
2. Kylian Mbappé (Francia): 4 goles
3. Vinícius Júnior (Brasil): 4 goles
4. Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles
5. Erling Haaland (Noruega): 4 goles
¿Cuándo volverá a jugar Messi?
Messi tendrá la oportunidad de encontrar su gol número 20 el próximo viernes 3 de julio. La cita será ante Cabo Verde, rival al que Argentina enfrentará por los dieciseisavos de final.
* Argentina vs. Cabo Verde: Viernes 3 de julio a la 16:00 horas