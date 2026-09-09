NFL: Las claves del Fantasy para la temporada 2026
La temporada 2026 de la NFL comienza este miércoles y todavía quedan ligas de fantasy por celebrar su Draft. La primera victoria puede llegar antes del kickoff inicial. El Draft no garantiza un campeonato, pero una mala selección obliga a perseguir soluciones desde la primera jornada. El objetivo no consiste en reunir a los nombres más famosos, sino en construir una plantilla equilibrada y obtener más producción de la que corresponde al precio pagado por cada jugador.
Esta previa toma como referencia una liga de 12 participantes con formato PPR, que entrega un punto por cada recepción. Esta modalidad aumenta el valor de los corredores que participan en el juego aéreo y de los receptores que acumulan muchos pases, aunque no siempre produzcan jugadas largas o numerosos touchdowns. Las rondas corresponden al mercado disponible hasta el 8 de septiembre y son aproximadas, porque el precio cambia de acuerdo con la plataforma, el número de participantes y las noticias previas al Draft.
TE PUEDE INTERESAR: La NFL debería tratar a más jugadores como a Jaxson Dart en tema de conmoción cerebral
El dato principal para medir ese precio es el ADP, sigla de Average Draft Position o posición promedio de selección. El ADP muestra el turno en el que un jugador suele salir dentro de miles de Drafts. Si un futbolista posee un ADP de 25, significa que normalmente queda seleccionado alrededor del turno 25. Dentro de una liga de 12 equipos, los turnos del uno al 12 corresponden a la primera ronda, del 13 al 24 a la segunda y del 25 al 36 a la tercera. Por lo tanto, un ADP de 25 coloca al jugador al comienzo de la tercera ronda.
El ADP no representa una predicción exacta ni establece quién es mejor. Funciona como un termómetro del mercado. Elegir en el turno 40 a un jugador que normalmente sale cerca del 60 significa pagar un precio elevado; encontrarlo disponible en el 70 representa valor. La diferencia parece pequeña durante el Draft, pero puede definir la profundidad de toda la plantilla.
Jahmyr Gibbs y Bijan Robinson ocupan los dos primeros puestos del mercado. Gibbs tendrá mayor libertad en Detroit después del traspaso de David Montgomery a Houston, mientras que Robinson ya no compartirá las oportunidades de zona roja con Tyler Allgeier, quien ahora forma parte de Arizona. Ambos combinan volumen terrestre con una participación importante como receptores, una característica especialmente valiosa dentro del formato PPR.
Ja’Marr Chase y Puka Nacua aparecen inmediatamente detrás de Gibbs y Robinson, mientras Christian McCaffrey completa los primeros cinco lugares del ADP. Jaxon Smith-Njigba ocupa el sexto puesto y Amon-Ra St. Brown permanece dentro de la primera ronda. Smith-Njigba encabezó la NFL con 1,793 yardas recibidas durante 2025, mientras que Chase y Nacua mantienen un volumen capaz de sostener su precio desde la primera semana. Quienes seleccionen dentro de los primeros puestos pueden comenzar con un corredor de alto volumen o con un receptor que garantice oportunidades cada jornada.
La elección de quarterback exige una estrategia diferente porque solo se utiliza uno como titular en la mayoría de las ligas. Josh Allen es la excepción por la distancia que puede establecer sobre el resto. Su producción por aire y por tierra le ofrece un piso difícil de igualar, pero su ADP ya se encuentra alrededor del turno 27, al comienzo de la tercera ronda de una liga de 12 participantes. Es un precio elevado y obliga a renunciar a un corredor o receptor importante, aunque su capacidad para producir touchdowns de ambas formas puede justificar la inversión.
Esperar por un quarterback también puede funcionar. Brock Purdy suele quedar disponible cerca del cierre de la novena ronda o el comienzo de la décima, pese a que ha terminado entre los diez mejores quarterbacks por promedio de puntos en sus tres temporadas como titular. La diferencia de precio permite utilizar nueve selecciones en corredores, receptores o un ala cerrada antes de asegurar la posición.
Jaxson Dart aparece prácticamente en la misma zona, alrededor del último turno de la novena ronda. El quarterback de los Giants promedió 20.1 puntos durante sus 12 aperturas de 2025 y añadió nueve touchdowns terrestres. Su movilidad eleva su techo, pero su historial todavía es corto y provoca un margen de incertidumbre mayor al de Purdy. Elegir entre ambos depende del tipo de plantilla: Purdy ofrece estabilidad dentro de una ofensiva comprobada; Dart aporta un potencial superior por tierra.
El mismo dilema aparece entre los alas cerradas. Brock Bowers suele salir dentro de la segunda ronda y Trey McBride se encuentra cerca del comienzo de la tercera. Ambos poseen un volumen de recepciones capaz de crear una ventaja semanal sobre la mayoría de sus rivales. Colston Loveland cuesta una selección cercana al cierre de la tercera ronda después de asumir un papel central dentro de la ofensiva de Chicago.
Quienes no quieran pagar ese precio pueden esperar por Jake Ferguson hasta la undécima ronda. El jugador de Dallas consiguió 82 recepciones, 600 yardas y ocho touchdowns en 2025. Su techo puede disminuir si CeeDee Lamb y George Pickens se mantienen saludables, pero su costo permite fortalecer otras posiciones antes de seleccionarlo.
Las primeras rondas ofrecen mayor seguridad, pero las ligas suelen definirse con las selecciones intermedias. Cam Skattebo aparece cerca de la mitad de la cuarta después de producir 19.1 puntos por encuentro entre las semanas dos y siete de su temporada como novato. Los Giants lo colocaron al frente de su tabla de profundidad, por encima de Tyrone Tracy Jr., una señal que refuerza su posibilidad de recibir una carga importante dentro del ataque de John Harbaugh. Su lesión anterior y su estilo físico añaden riesgo, pero su volumen puede compensarlo.
Josh Downs puede encontrarse alrededor del comienzo de la novena ronda. El receptor de Indianápolis registró una tasa de objetivos de 27.6 por ciento durante las últimas dos temporadas y conserva un perfil atractivo dentro del sistema PPR. La salida de Michael Pittman Jr. abrió oportunidades, aunque la incorporación de Keenan Allen evita asumir que todas quedarán en manos de Downs. Su valor dependerá de su participación desde el slot y de la capacidad de la ofensiva para sostener varios receptores.
Stefon Diggs también aparece como una oportunidad en esa zona. El veterano consiguió 85 recepciones, 1,013 yardas y cuatro touchdowns en 2025. Su llegada a Washington lo coloca junto a Terry McLaurin dentro de un ataque dirigido por Jayden Daniels. Su ADP se estabilizó cerca de la novena ronda, un costo razonable para un jugador que no necesita convertirse en el receptor principal de los Commanders para ofrecer valor.
Dalton Kincaid representa otra alternativa para quienes esperen por un ala cerrada. Su precio se encuentra alrededor de la décima ronda y su eficiencia por ruta conserva un potencial superior al de otros jugadores disponibles en esa zona. La llegada de D.J. Moore añade competencia por los pases de Allen, mientras que el historial físico de Kincaid obliga a mantener cautela. Aun así, una mayor cantidad de rutas podría convertirlo en una de las mejores recompensas de las rondas finales.
Carnell Tate ofrece una de las apuestas más atractivas entre los novatos. Tennessee utilizó la cuarta selección global para convertirlo en una pieza importante del nuevo proyecto de Cam Ward. El receptor de Ohio State registró 875 yardas y nueve touchdowns en su última campaña universitaria, y cerró la pretemporada como titular en la primera alineación ofensiva de los Titans.
Su precio se mantiene entre el final de la sexta ronda y el comienzo de la séptima. Calvin Ridley y Wan’Dale Robinson también aparecen como titulares, mientras que Chimere Dike competirá por oportunidades dentro del ataque. Tate no necesita dominar desde la primera jornada para justificar su ADP. Su valor será mayor para las plantillas que ya cuenten con dos receptores seguros y puedan esperar su crecimiento junto a Ward.
Jordyn Tyson presenta un caso diferente. Nueva Orleans lo seleccionó con el octavo turno global y su talento lo colocaba cerca de Tate entre los receptores novatos más atractivos del fantasy. Sin embargo, una lesión en el tendón de la corva cambió por completo su precio y los Saints lo colocaron en la reserva de lesionados con designación para regresar.
Tyson deberá perderse al menos los primeros cuatro partidos de la temporada y su ADP cayó hasta el cierre de la undécima ronda. Su valor se concentra en los turnos finales, sobre todo dentro de ligas con espacios de reserva para lesionados. Cuando recupere la salud tendrá la oportunidad de disputar un papel importante detrás de Chris Olave, pero seleccionarlo exige paciencia y un lugar disponible en la banca. Su capital de Draft y su talento le conceden un techo mayor al de la mayoría de los receptores que permanecen disponibles en esa parte del Draft.
El entusiasmo por los novatos también puede elevar demasiado algunos precios. Jeremiyah Love posee talento para convertirse en una estrella, pero sufrió un esguince de tobillo durante la pretemporada. Arizona se muestra optimista sobre su disponibilidad para la Semana 1, aunque su condición todavía debe confirmarse en el reporte final de lesiones. El problema físico corrigió su ADP: después de aparecer dentro de la segunda ronda durante el verano, ahora suele salir cerca de la mitad de la tercera.
Arizona también cuenta con Tyler Allgeier, James Conner y Trey Benson. Allgeier aparece al frente de la tabla de profundidad publicada por el equipo, aunque los Cardinals seleccionaron a Love con el tercer turno global para convertirlo en una pieza principal de su futuro. El novato acumuló 58 yardas en 11 acarreos y tres recepciones para 15 yardas durante su debut de pretemporada, una muestra de la explosividad que puede aportar cuando recupere la salud.
Elegir a Love en la tercera ronda conserva un techo muy alto, pero convertirlo en el primer corredor de la plantilla exige aceptar el riesgo de su lesión y de un posible reparto inicial. Allgeier, disponible cerca de la duodécima ronda, representa una protección accesible para quienes seleccionen al novato y también una apuesta independiente si recibe las primeras oportunidades de la campaña.
La estructura final importa tanto como los nombres. Las primeras rondas deben asegurar volumen y estabilidad; las intermedias deben encontrar jugadores capaces de superar su ADP, y las últimas deben apostar por talento con espacio para crecer. Las defensivas y los pateadores pueden esperar hasta los turnos finales porque su valor cambia de acuerdo con el rival. La banca debe pertenecer a corredores y receptores que puedan asumir una función mayor después de una lesión o un ajuste dentro de su ofensiva.
El cierre de la pretemporada reduce algunas dudas, pero no elimina la necesidad de revisar noticias antes del Draft. Una modificación en la tabla de profundidad, una lesión o un cambio de equipo pueden mover varias rondas el precio de un jugador. La diferencia entre una selección valiosa y una inversión demasiado cara muchas veces aparece durante las últimas horas.
El ADP ayuda a entender el mercado, pero no debe controlar todas las decisiones. Cada participante necesita reconocer cuándo respetar el precio de un jugador y cuándo adelantarse por alguien en quien confía. El Draft perfecto no existe. Una estrategia coherente sí puede evitar errores, proteger la plantilla y descubrir valor antes que los demás. En el fantasy, conocer a las estrellas ayuda; saber en qué ronda elegirlas puede definir toda la temporada.