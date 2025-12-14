Philip Rivers será titular en los Colts tras salir del retiro
Philip Rivers ha vuelto para un último trabajo. Es una historia difícil de creer.
La mañana del sábado, los Colts activaron al recientemente retirado Philip Rivers, un juvenil hombre de 44 años, en su roster activo, con reportes que indican que será el quarterback titular este domingo contra los Seahawks.
Es un acontecimiento que parecía inconcebible hace apenas unos días, pero después de que Indianápolis evaluara sus opciones tras la lesión que terminó la temporada de Daniel Jones, se hizo una llamada a Rivers, y él respondió.
Dianna Russini, de The Athletic, escribió: “Rivers todavía puede lanzar bien el balón, pero no es muy móvil. Esperen muchas capturas, especialmente contra una defensa de los Seahawks que ocupa el cuarto lugar en esa categoría”, citando a una fuente del equipo de los Colts.
El entrenador Shane Steichen se negó durante toda la semana a nombrar a un mariscal de campo titular, ya que el novato Riley Leonard también era una opción potencial, aunque está lidiando con una lesión propia.
“Estamos trabajando en eso ahora mismo”, dijo Steichen el viernes sobre la designación de su quarterback titular para la Semana 15. “Literalmente acabamos de salir del campo de práctica, pero sí, fue una buena semana de trabajo y tendremos esas conversaciones en las próximas horas”.
Aparentemente, esas conversaciones ya se llevaron a cabo oficialmente, y la conclusión a la que llegaron los Colts es que Rivers es su mejor opción mientras buscan convertir su arranque extremadamente fuerte de la temporada en una participación en la postemporada.
Hace mucho que se escucha de Rivers en la NFL. Su llegada se remonta a 2004, año en que fue reclutado por los New York Giants, que inmediatamente lo canjearon a San Diego en un intercambio por Eli Manning. En los Chargers, Rivers estuvo 16 temporadas hasta que en 2020 fue transferido a los Indianápolis Colts. Ahí vivió su última temporada como profesional y es a la misma ciudad a la que regresará cuatro años después de haber anunciado su retiro.