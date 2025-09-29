Playoffs MLB 2025: ¿Qué esperar de la ronda Wild card y las Series Divisionales?
La temporada regular de las Grandes Ligas 2025 llegó a su fin este domingo. Pero empieza, por fin, el mes más esperado del beisbol: octubre. Después de seis meses de calendario, 12 equipos —seis de la Liga Nacional y seis de la Liga Americana— siguen en la carrera por el título de la Serie Mundial.
El formato, vigente desde 2022, coloca a los dos mejores campeones divisionales directamente en la Serie Divisional, mientras que los otros cuatro calificados por cada liga, disputan la ronda de Wild Card en series al mejor de tres, todas en casa del sembrado más alto.
Este año, los sembrados 1 y 2 en la Liga Nacional son los Milwaukee Brewers y los Philadelphia Phillies, mientras que en la Liga Americana lo son los Toronto Blue Jays y Seattle Mariners. Ellos esperan rivales. Antes, será el turno de una ronda de vida o muerte donde no hay margen para el error: Padres vs Cubs y Dodgers vs Reds en la Nacional, Yankees vs Red Sox y Guardians vs Tigers en la Americana.
El martes 30 de septiembre arrancan los juegos de Wild Card. La jornada abre temprano con Guardians vs Tigers en Cleveland (1:08 pm), sigue con Padres vs Cubs desde Wrigley Field (3:08 pm), luego el clásico Yankees vs Red Sox en el Bronx (6:08 pm) y cierra con Dodgers vs Reds en Los Ángeles (9:08 pm). El miércoles 1 de octubre se disputan los segundos juegos y, de ser necesario, el jueves 2 se jugarían los terceros y definitivos.
Padres vs Cubs: poder latino contra la sorpresa de Chicago
El primer duelo de la Liga Nacional presenta a unos Padres que han estado presentes en la postemporada en cuatro de los últimos seis años contra unos Cubs que regresan a la élite tras un largo paréntesis desde 2018. La serie se jugará en el Wrigley Field, donde Chicago tuvo un desempeño sólido y que en series cortas se convierte en un factor diferencial.
San Diego llega con nombres que asustan en el papel: Manny Machado —26 jonrones, 93 impulsadas y una defensa impecable— y Fernando Tatis Jr. —25 jonrones, .813 OPS— siguen siendo el corazón ofensivo, acompañados por la capacidad de contacto de Luis Arráez y la versatilidad de Xander Bogaerts. Sin embargo, la baja de Ramón Laureano por fractura en el dedo le resta profundidad al outfield. En pitcheo, el manager Bob Melvin apostará por Nick Pivetta para abrir el Juego 1, seguido probablemente por Yu Darvish o Dylan Cease, con el novato Randy Vásquez como comodín.
Chicago no tiene un lineup tan intimidante, pero sí efectivo. Nico Hoerner, Seiya Suzuki y Pete Crow Armstrong fueron sus motores, mientras que la incorporación de Kyle Tucker le da balance con poder zurdo. En el montículo, la figura es el japonés Shota Imanaga, quien terminó con 3.73 ERA y 117 ponches, respaldado por Michael King. Su estrategia pasará por limitar el daño de los bates pesados de San Diego y aprovechar cada oportunidad en su estadio.
En una serie corta y con la localía de su lado, los Cubs parten como ligeros favoritos. Padres tiene el poder de sorprender, pero sin Laureano y con una rotación aún sin orden claro, Chicago parece mejor posicionado.
Dodgers vs Reds: la dinastía contra la Cenicienta
Los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, reciben en el Dodger Stadium a unos Reds que clasificaron en el último suspiro con marca de 83-79. Es la primera postemporada de Cincinnati desde 2020 y lo hacen como el gran underdog de la Nacional.
El lineup de Los Ángeles es simplemente temible: Shohei Ohtani completó una temporada de 55 cuadrangulares, 101 remolcadas y un OBP cercano a .400; Freddie Freeman .294 de primedio de bateo, 23 jonrones y Will Smith, uno de los mejores catchers ofensivos de la MLB, terminó la temporada 31 vuelacercas y 93 impulsadas. A esto se suma la irrupción del joven Andy Pages con 27 cuadrangulares.
En pitcheo, los Dodgers cuentan con una rotación de lujo: Roki, Sasaki, Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell y Tyler Glasnow, además de la incógnita de cuánto podrán utilizar a Ohtani como lanzador.
Del otro lado, Cincinnati basa sus esperanzas en la electricidad de Elly De La Cruz —21 jonrones, 85 impulsadas— y la chispa de T.J. Friedl —que acabó la temporada con .363 OBP—.
En la rotación, los jóvenes Andrew Abbott y Nick Lodolo serán fundamentales, junto con Hunter Greene, si está en condiciones. El problema es que en una serie corta y en un estadio como Dodger Stadium, los Reds necesitan casi perfección para competir.
Yankees vs Red Sox: el clásico eterno vuelve al Bronx
Ningún duelo de esta ronda genera tanta expectación como el que enfrentarán a Yankees y Red Sox. El Clásico del Este de la Americana regresa en versión playoff, con los neoyorquinos teniendo la ventaja de casa en el Yankee Stadium.
Los Yankees llegan con un roster experimentado, con varias piezas acostumbradas a la presión de octubre. Su ofensiva ha sido irregular, pero cuenta con suficiente poder en el corazón del lineup para explotar en cualquier momento. El bullpen, históricamente su carta fuerte, volverá a ser decisivo en duelos cerrados.
La pieza clave de New York es Aaron Judge, candidato principal al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. “El Juez” ha cargado con los Yankees en innumerables ocasiones durante la campaña, y ahora el reto es trasladar ese poder demoledor a octubre, un mes donde históricamente le ha costado encontrar la misma comodidad en la caja de bateo. Junto con Giancarlo Stanton, serán la dupla más temida para los brazos de los Red Sox.
Boston, en cambio, presenta un rostro renovado. Trevor Story fue el líder en producción con 25 jonrones y 96 remolcadas, mientras que el joven Ceddanne Rafaela aportó frescura con 16 vuelacercas y Alex Bregman brindó solidez veterana, tanto a la defensiva como en la ofensiva. En el pitcheo, los Red Sox confían en Garret Crochet —serio candidato al Cy Young de la Liga Americana—, Brayan Bello y en el recién debutado Connelly Early.
Con tanto historial entre ambos, es difícil dar un favorito claro, pero la localía y la experiencia reciente en playoffs dan cierta ventaja a los Yankees.
Guardians vs Tigers: duelo de pitcheo en la Central
El último emparejamiento de Wild Card enfrenta a dos rivales conocidos en la División Central: Cleveland Guardians y Detroit Tigers. Los Guardians terminaron con mejor marca —después de protagonizar la remontada más impresionante en la historia de los playoffs de MLB— y por ello serán locales en el Progressive Field, donde buscarán hacer valer su balance de roster.
La ofensiva de Cleveland gira alrededor de José Ramírez y el contacto incesante de Steven Kwan. Es un equipo que fabrica carreras a base de disciplina en el plato y velocidad
Detroit, logró colarse en la postemporada después de perder una cómoda ventaja de 15.5 juegos en el primer lugar de la División Central —que terminaron ganando los Guardians.
Su gran figura es el zurdo Tarik Skubal, uno de los mejores abridores de todo el 2025 y el favorito para llevarse el premio Cy Young de la Liga Americana Junto a Casey Mize, forman una dupla peligrosa en series cortas.
La serie pinta como un duelo cerrado dominado por los lanzadores, pero la experiencia y profundidad de Cleveland le dan ventaja.
Los playoffs de 2025 llegan con ingredientes irresistibles: rivalidades históricas, jóvenes estrellas en ascenso, equipos sorpresa y potencias consolidadas. Padres-Cubs y Yankees-Red Sox destacan por la tensión narrativa, Dodgers-Reds representa la batalla entre una dinastía y una Cenicienta, y Guardians-Tigers será un festival de pitcheo.
Lo único seguro es que, como cada octubre, el béisbol nos regalará drama, héroes inesperados y la confirmación de que en series cortas cualquier cosa puede pasar. Y mientras los Brewers, Phillies, Blue Jays y Mariners aguardan en la siguiente ronda, la primera semana de octubre decidirá quiénes siguen vivos en la ruta hacia la Serie Mundial 2025.