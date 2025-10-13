Playoffs MLB 2025, resultados Series de Campeonato: Mariners se llevan el Juego 1 en Toronto
Los Playoffs MLB 2025 han llegado a su fase decisiva con las Series de Campeonato ya definidas. En la Liga Americana, los Toronto Blue Jays se enfrentarán a los Seattle Mariners; mientras que en la Liga Nacional, el duelo será entre los Los Angeles Dodgers y los Milwaukee Brewers, en busca del boleto a la Serie Mundial.
Cada enfrentamiento se disputará al mejor de siete juegos bajo el formato 2-3-2, donde el equipo con mejor récord en temporada regular inicia con ventaja de localía. Los ganadores avanzarán a la Serie Mundial 2025, que coronará al nuevo campeón del beisbol de Grandes Ligas.
Juego 1: Mariners 3 - 1 Blue Jays
Este domingo 12 de octubre, la novena de Seattle se impuso 3-1 sobre los Toronto Blue Jays en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.
La gran figura de la noche fue el joven abridor Bryce Miller, que firmó una actuación para la historia. El pitcher asumió la labor con solo tres días de descanso, desde su salida en el Juego 4 de la Serie Divisonal ante los Tigres de Detroit el pasado miércoles 8 de octubre.
Miller lanzó seis impresionantes entradas en las que apenas toleró dos imparables, una carrera, tres boletos y ponchó a tres rivales. Aún cuando George Springer abrió el encuentro con un jonrón en el primer lanzamiento que vio de parte de Miller, Seattle logró mantener el dominio y aprovechar su momento ofensivo.
En el plano ofensivo, los Mariners respondieron con impulsos oportunos: Cal Raleigh conectó un cuadrangular en el sexto para empatar el duelo, y Jorge Polanco añadió un par de sencillos que impulsaron carreras clave. El bullpen completó el trabajo, y el mexicano Andrés Muñoz aseguró el último out ante su compatriota Alejandro Kirk para cerrar la victoria.