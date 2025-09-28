Pogačar repite oro en el Mundial de Ruta en Kigali; Isaac del Toro hace historia con un séptimo lugar
En Kigali, Ruanda, el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 tuvo un desenlace tan esperado como contundente.
El esloveno Tadej Pogačar defendió su corona con una actuación sin fisuras: un ataque lejano, sostenido y demoledor que lo condujo en solitario hacia la meta, repitiendo así el oro que había conseguido un año antes en Zúrich
Su victoria fue labrada a 65 kilómetros de la meta.
El podio lo completó Remco Evenepoel, quien, pese a los problemas mecánicos y a una persecución en solitario, pudo asegurarse la plata, mientras que el bronce fue para un Ben Healy que resistió entre los escombros de un pelotón devastado.
La diferencia de tiempos lo dijo todo: el circuito africano no tuvo compasión con nadie.
Del Toro termina en séptimo
Pero más allá del arcoíris que vuelve a vestir Pogačar, Kigali consagró también a un nombre que empieza a ocupar un lugar privilegiado en la conversación del ciclismo global: Isaac del Toro.
El mexicano de 21 años cerró el Mundial con un séptimo lugar —a 6 minutos y 47 segundos de Pogačar— y ya había firmado el quinto puesto en la contrarreloj una semana antes. Dos resultados de élite, en dos disciplinas opuestas, que dibujan la silueta de un corredor completo y, sobre todo, audaz.
Con su lugar entre los primeros 10 en Kigali, Isaac del Toro firmó el mejor resultado de un mexicano en la historia en la ruta élite varonil; superó el 12º puesto de Raúl Alcalá en 1989.
La ruta de 267.5 kilómetros, con 5.400 metros de desnivel acumulado, no tardó en romper las jerarquías. Cuando Pogacar atacó en el monte Kigali a falta de 104 kilómetros, el guión parecía familiar. Los únicos que pudieron seguirle fueron el español Juan Ayuso y el mexicano Isaac Del Toro, sus compañeros de equipo en el UAE-XRG.
No obstante, Ayuso no tardó en ceder y Del Toro también se descolgó a 67 kms de la meta, viendo cómo el esloveno desaparecía carretera arriba para conseguir otro memorable triunfo en solitario.
Que fuera el último en ceder ante el ritmo de Pogačar habla de una fortaleza poco común en un corredor de su edad.
Esa decisión le costó cara en la parte final, pues el desgaste acumulado limitó sus opciones de disputar un podio. Sin embargo, lo mantuvo en el selecto grupo perseguidor, junto a nombres ya consagrados como Giulio Ciccone, Toms Skujiņš y Juan Ayuso.
Todos ellos, corredores curtidos en clásicas y grandes vueltas, vieron llegar a su lado al mexicano, que cruzó la meta séptimo, a 6:47 del campeón.
Lo más significativo es que su desempeño en Kigali no fue un destello aislado. Su temporada ya había estado marcada por un triunfo de etapa en el Giro de Italia y victorias en clásicas italianas como la Coppa Sabatini y el Trofeo Matteotti.
Su doble Top 10 en el Mundial también proyecta un impacto histórico: México no vivía un momento de semejante visibilidad en el ciclismo desde las hazañas de Raúl Alcalá en los años ochenta.
Pogacar ganó con la maestría de siempre y en la estela de su triunfo quedó la brillantez del joven Isaac del Toro, de 21 años, con un séptimo lugar que sabe a mucho más.