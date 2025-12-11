Puyol, Del Piero y Cafú encabezan el espectáculo del Juego de Leyendas en Monterrey
La figura italiana Alessandro Del Piero, Pepe, Cafú y el español Carles Puyol son algunas de las estrellas confirmadas por el Comité Organizador de Monterrey para el Juego de Leyendas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará el próximo 17 de enero a las 19:00 horas en el Estadio Monterrey.
Del equipo de figuras del futbol mexicano se integran: Jared Borgetti, Luis Hernández, Miguel Layún y el cinco veces mundialista Andrés Guardado, todos históricos de la Selección Mexicana.
Cafú es considerado uno de los mejores laterales brasileños de la historia, disputó más de 140 partidos con la Selección y participó en cuatro Copas del Mundo (1994, 1998, 2002 y 2006) y consiguió dos títulos mundiales.
Alessandro del Piero fue campeón del mundo con Italia en 2006, también participó en las ediciones de 1998 y 2002, además sumó 750 partidos como profesional.
Carles Puyol es un emblema del Barcelona y capitán histórico del club, jugó 100 partidos con la Selección de España. Fue campeón de la Eurocopa 2008 y pieza fundamental de la Copa del Mundo 2010, donde se coronó campeón.
El Juego de Leyendas forma parte de la plataforma de eventos del Comité Organizador junto con la Supercopa Sub-19 y Coca-Cola Estéreo Gol. La lista completa de participantes será anunciada próximamente. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.