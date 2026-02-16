Rachel García, la reina del ponche, busca hacer historia en el Home Run Derby de la Liga Mexicana de Softbol
El 16 de febrero de 2026 quedará marcado como un punto de inflexión en la historia del deporte profesional en México.
Con la celebración del primer Home Run Derby de la Liga Mexicana de Softbol en el Estadio Domingo Santana de León, Guanajuato, la atención del mundo del diamante se ha centrado en una figura que desafía la lógica de las especializaciones: Rachel García.
La jugadora franquicia de las Bravas de León se ha convertido en la lanzadora más dominante del circuito y ahora busca hacer historia desde la caja de bateo y consolidar su estatus como la atleta más completa de su generación.
La historia de Rachel García es la de una excelencia constante. Nacida en Palmdale, California, su talento fue evidente desde una edad temprana. Durante su etapa en Highland High School, García registró números que parecen sacados de una ficción: en su último año —2015—, logró un récord de 26-2 con una efectividad de 0.20 y 418 ponches en apenas 175 entradas, lo que le valió ser nombrada la Jugadora Nacional del Año de Gatorade.
Su paso por la Universidad de California, Los Ángeles —UCLA—, entre 2017 y 2021, la elevó al estatus de leyenda viviente.
Lideró a las Bruins al título de la Women's College World Series en 2019, donde fue la Jugadora Más Destacada. Sus vitrinas se llenaron con dos Honda Cup —2019 y 2021—, el premio a la mejor atleta universitaria femenina de todos los Estados Unidos, convirtiéndose en una de las tres únicas atletas en la historia en ganar este galardón en dos ocasiones.
Terminó su carrera colegial con un récord de 99-17, 996 ponches y 43 cuadrangulares, cifras que subrayan su naturaleza excepcional como jugadora de dos vías.
A nivel internacional, García ha sido el pilar de la selección de Estados Unidos, obteniendo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y múltiples medallas de oro en Campeonatos Mundiales y Juegos Panamericanos.
Al anunciarse su contratación con las Bravas de León para la temporada 2026, las expectativas eran astronómicas, pero Rachel García ha logrado superarlas en apenas la primera mitad de la temporada.
Su impacto en el pitcheo ha sido devastador, reescribiendo los libros de récords de la joven liga mexicana en un lapso de tiempo asombrosamente corto.
El 12 de febrero de 2026, en La Fortaleza de León, García dio una cátedra ante las Algodoneras del Unión Laguna. Lanzó un juego completo de dos hits sin permitir carrera, pero el dato histórico fueron sus 15 ponches en un juego reglamentario de siete entradas, una marca que en ese momento parecía insuperable.
Sin embargo, la voracidad competitiva de la californiana no conoce límites. Apenas dos días después, el 14 de febrero, en un enfrentamiento contra las Sultanes de Monterrey, García rompió su propio récord al recetar 17 ponches en las mismas siete entradas.
Con una velocidad que alcanza las 75 millas por hora —equivalente a más de 100mph en términos de tiempo de reacción en el beisbol— y un repertorio de lanzamientos quebrados que incluye un riseball indescifrable, García se ha consolidado como la reina del ponche en México. Actualmente lidera el circuito con 82 chocolates en sus primeras 46 entradas de labor.
A pesar de su dominio absoluto desde el centro del diamante, Rachel García llegó a México con una ambición clara que comunicó a la directiva de las Bravas desde el primer día: "Yo quiero batear".
En su debut en la LMS, ya ha conectado tres cuadrangulares de alto impacto, incluyendo un Grand Slam contra las Naranjeras de Hermosillo que demostró su capacidad para producir en momentos de máxima presión.
Ahora, con su participación en el Home Run Derby de la LMS, Rachel García está en búsqueda de un nuevo trono.. Su experiencia previa en eventos de potencia es envidiable; en septiembre de 2025, Rachel iluminó el Kauffman Stadium de Kansas City al ganar el MVP del Home Run Derby X de la MLB.
En aquella ocasión, compitiendo junto a exgrandes ligas, conectó 27 cuadrangulares y acumuló 51 puntos.
En el Estadio Domingo Santana, García es la anfitriona y favorita sentimental de la fanaticada. Su duelo personal con Jazmyn Jackson de los Diablos Rojos Femenil —quien ostenta la Triple Corona de bateo de 2025— revive las grandes rivalidades universitarias de California y se presenta como el plato fuerte de la noche.
Ganar el Derby en su casa significaría la validación de su promesa de ser la jugadora más completa en la historia de este deporte y la ruptura del estigma de que una lanzadora de élite no puede ser, simultáneamente, la mejor cañonera.