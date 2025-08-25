Renata Zarazúa hace historia y vence a Madison Keys en la Arthur Ashe del US Open 2025
La Arthur Ashe, templo mayor del tenis newyorkino y testigo de grandes gestas del tenis, fue escenario este lunes de una de las páginas más inesperadas en la historia reciente del deporte mexicano.
Renata Zarazúa, número 82 del ranking mundial, derribó los pronósticos y derrotó a la sexta del mundo y flamante campeona del Australian Open, la estadounidense Madison Keys. El marcador —6-7 (10/12), 7-6 (7/3) y 7-5— no alcanza a contener el dramatismo de la contienda.
Al término del encuentro, Zarazúa confesó que la batalla comenzó contra sí misma, especialmente después de desperdiciar cinco puntos de set en la primera manga: dos cuando dominaba 6-5 y otros tres en el extenuante tiebreak que se extendió a 22 puntos y que terminó ganando la local. "La verdad es que tenía mucho coraje por ese primer set, fue muy difícil olvidarlo. Todo el partido fue una batalla contra mí misma", dijo.
Sin embargo, en el segundo set, cuando parecía desplomarse nuevamente tras un adverso 0-3. supo recuperarse con temple para llevarlo hasta otro tiebreak, donde esta vez se impuso 7-6.
Lo que presenció el público en la pista central del US Open fue la mejor actuación de Zarazúa, que por primera vez en su carrera venció a una Top 10 del ranking mundial y se convirtió, además, en la única mexicana en lograrlo en el US Open. Keys —llamada a ser profeta en su propia tierra— se extravió entre 89 errores no forzados, mientras Zarazúa, con temple insospechado, apenas concedió 34.
La mexicana, que a sus 27 años ha forjado su carrera lejos de reflectores desmedidos, halló en la Arthur Ashe un escenario intimidante. "Creo que nunca llegas a sentirte súper bien. Intentas buscar ese feeling, que creo que por ratitos lo tuve. Es una cancha súper grande... El día que entré, fue como que ‘uy, qué nervios‘", admitió. Pero recordó las palabras de su hermano, quien le pidió abrazar la experiencia como un recuerdo imborrable para el día de su retiro.
Con la victoria, Zarazúa logró hacer historia y además sellar su pase a la segunda ronda del US Open, donde se medirá ante la francesa Diane Parry, actual número 107 en el ranking de la WTA, a quien ya ha derrotado en sus dos enfrentamientos previos.
"La conozco muy bien. Obviamente voy a tratar de recuperarme lo mejor posible, mentalmente y físicamente. Y sobre todo, no quedarme satisfecha. Creo que cuando ganas un partido así y hay mucho ruido, dices: ‘bueno, ya pasó‘, pero yo quiero seguir. Y este es el momento en que mi tenis puede mejorar todavía más, en los torneos grandes. Y esa es mi meta esta semana", concluyó la mexicana.