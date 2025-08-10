Resultados de los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol 2025
La Liga Mexicana de Beisbol vive el clímax de su calendario competitivo. Este domingo 10 de agosto se disputa el segundo capítulo de los Playoffs 2025, con intensos duelos que dejarán a algunos equipos muy cerca de viajar a casa con la serie empatada, y a otros soñando con barridas tempranas.
En la Zona Norte, Acereros de Monclova intentarán mostrar de nuevo su poderío ofensivo ante los Tecos de Dos Laredos; mientras los Sultanes de Monterrey buscan empatar la serie ante los Charros de Jalisco y los Algodoneros de Unión Laguna buscan la victoria en el segundo de la serie ante los Toros de Tijuana.
En la Zona Sur, Diablos Rojos del México se encaminan a su segunda victoria ante los Leones de Yucatán; los Pericos de Puebla buscan su primer juego ganado de la postemporada ante los Piratas de Campeche y El Águila de Veracruz busca contener la poderosa ofensiva de los Guerreros de Oaxaca.
El formato de los Playoffs
En esta primera ronda participan los seis mejores equipos de cada zona, enfrentados en series al mejor de siete bajo el esquema 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5. El conjunto con mejor récord disfruta la ventaja de localía, disputando en casa los dos primeros y —de ser necesarios— los últimos dos juegos. Los vencedores avanzarán a la Serie de Zona, manteniendo el mismo formato y privilegio para el mejor clasificado de la fase regular.
Resultados Playoffs LMB Zona Sur
Leones de Yucatán 1 - 12 Diablos Rojos del México
Los Diablos Rojos se impusieron nuevamente con autoridad ante los Leones de Yucatán en el Juego 2 de los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol. Allen Córdoba, el recién adquirido desde los Charros de Jalisco, fue la estrella ofensiva de la tarde para los escarlatas: se fue de 6-5 e impulsó 3 de la docena de carreras que anotó el equipo capitalino. El dominicano Robinson Canó aportó dos rayas más al marcador.
El conjunto yucateco vuelve al Kukulkán con la serie en contra por dos juegos, confiado en que el impulso de su afición y la ventaja de la localía le permitan encender la ofensiva y acortar la brecha para seguir con vida en la pelea.