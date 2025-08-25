Resultados Playoffs Liga Mexicana de Beisbol: Diablos Rojos se coloca a un juego de la Serie de Campeonato
Los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol avanzan con resultados emocionantes en ambas zonas. En el norte, los Sultanes de Monterrey tomaron la ventaja 2-0 frente a los Tecolotes de los Dos Laredos, mientras que Charros de Jalisco igualaron la hazaña ante los Algodoneros de Unión Laguna.
Te puede interesar: Carlos Sepúlveda, el secreto de sus números en una temporada histórica
En la Zona Sur, los Diablos Rojos dominan la serie 3-0 sobre los Pericos de Puebla y se colocan a solo una victoria de la Serie de Campeonato. Por su parte, los Piratas de Campeche ganaron el tercer juego ante los Guerreros de Oaxaca, aunque la serie sigue 2-1 a favor de los oaxaqueños.
Diablos Rojos 13 - 6 Pericos de Puebla
Los Diablos Rojos vencieron 13-6 a los Pericos en el Juego 3 de la Serie de Zona, con lo que tomaron ventaja de 3-0 y se colocaron a una victoria de la Serie de Campeonato. La novena capitalina hilvanó su triunfo número 15 en playoffs y mantiene marca perfecta de 33-0 cuando anota 10 o más carreras.
El duelo se suspendió por lluvia el sábado y se completó el domingo. Puebla llegó a acercarse 7-6 en la séptima, pero un rally de cinco en la octava definió el juego. Julián Ornelas, MVP del encuentro, conectó cuatro hits, Arístides Aquino produjo tres carreras y Efraín Contreras encabezó el relevo para los escarlatas, que buscarán cerrar la serie este lunes.