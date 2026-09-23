Revolución después del Mundial: 20 de 48 selecciones estrenan DT en esta Fecha FIFA
El Mundial terminó hace un par de meses, pero para casi la mitad de sus participantes también significó el final de un ciclo. La extensa Fecha FIFA de septiembre y octubre, la primera después de la Copa del Mundo, tendrá entrenador nuevo en 20 de las 48 selecciones que estuvieron en Norteamérica 2026, una renovación de 41.7% de los banquillos mundialistas.
El fenómeno incluye desde relevos que estaban previstos desde antes del torneo hasta cambios provocados por los resultados mundialistas. También a algunas de las figuras más reconocibles de las últimas décadas como Zinedine Zidane, Xavi Hernández y Diego Forlán; entrenadores ganadores de Champions League como Jürgen Klopp, y referentes latinoamericanos como Rafael Márquez y Marcelo Gallardo.
México forma parte del grupo, pues Rafa Márquez sustituyó a Javier Aguirre como estaba previsto y comenzará formalmente el proceso rumbo a 2030 este 26 de septiembre ante Colombia, en Baltimore.
Zidane, Klopp y Xavi encabezan la renovación europea
Después de 14 años bajo el mando de Didier Deschamps, Francia inicia finalmente la era Zidane. El antiguo capitán de Les Bleus regresa a un banquillo cinco años después de su última etapa en el Real Madrid y debutará el 25 de septiembre ante Turquía.
Alemania también puso fin a su etapa con Julian Nagelsmann para entregar el proyecto a Jürgen Klopp, quien dirigirá por primera vez una selección después de más de dos décadas trabajando exclusivamente con clubes.
Y su debut tendrá una particularidad, ya que el 24 de septiembre visitará a Países Bajos, que también estrenará DT. Xavi Hernández sustituyó a Ronald Koeman, por lo que dos de las grandes potencias europeas comenzarán sus nuevos ciclos enfrentándose directamente.
Por su parte, Portugal reemplazó a Roberto Martínez con Jorge Jesus; Bélgica apostó por Mark van Bommel tras Rudi Garcia; República Checa entregó el puesto a Santi Denia; Escocia a Sébastien Pocognoli, y Croacia recuperó a Slaven Bilić, quien ya había dirigido a su país entre 2006 y 2012.
Gallardo y Forlán abren nuevos ciclos en Sudamérica
Sudamérica solamente presenta dos cambios entre sus mundialistas, pero ambos involucran nombres de peso. Además de Márquez con México, Marcelo Gallardo asumió Ecuador en sustitución de Sebastián Beccacece, en la primera experiencia del argentino como seleccionador después de construir la mayor parte de su prestigio con River Plate. Su estreno será el 24 de septiembre ante Corea del Sur.
El partido tendrá además dos entrenadores debutantes, porque los coreanos dejaron atrás la etapa de Hong Myung-bo y contrataron al español Robert Moreno.
Uruguay tomó un camino diferente tras la salida de Marcelo Bielsa, pues Diego Forlán asumió de manera interina tanto la selección absoluta como la Sub-20, inicialmente hasta marzo de 2027. El exdelantero debutará el 24 de septiembre ante Japón y posteriormente enfrentará a Corea del Sur e India durante la misma gira asiática.
África concentra seis cambios
El recambio es todavía mayor entre los representantes africanos. Patrick Vieira asumió Senegal, el país donde nació antes de emigrar a Francia cuando era niño. El campeón mundial con Les Bleus en 1998 tendrá así su primera experiencia al frente de una selección.
Cabo Verde sustituyó a Bubista con Humberto Bettencourt; Argelia pasó de Vladimir Petković a Brahim Hemdani; Costa de Marfil recuperó a Hervé Renard; Túnez entregó su proyecto a Mouine Chaâbani, y Sudáfrica recurrió nuevamente a Pitso Mosimane después de la salida de Hugo Broos.
Jordania completa los movimientos entre los mundialistas asiáticos con la llegada de Badou Zaki, mientras Haití iniciará la etapa del español David Badía.
Además, hay un detalle interesante dentro de la renovación, ya que cuatro de los nuevos técnicos son españoles (Xavi con Países Bajos, Santi Denia con República Checa, Robert Moreno con Corea del Sur y David Badía con Haití), convirtiendo a España en el país que más entrenadores aporta a estos 20 nuevos proyectos.
Las Selecciones mundialistas que cambiaron de entrenador
México: Javier Aguirre → Rafael Márquez
Francia: Didier Deschamps → Zinedine Zidane
Alemania: Julian Nagelsmann → Jürgen Klopp
Portugal: Roberto Martínez → Jorge Jesus
Países Bajos: Ronald Koeman → Xavi Hernández
República Checa: Miroslav Koubek → Santi Denia
Croacia: Zlatko Dalić → Slaven Bilić
Bélgica: Rudi Garcia → Mark van Bommel
Escocia: Steve Clarke → Sébastien Pocognoli
Uruguay: Marcelo Bielsa → Diego Forlán
Ecuador: Sebastián Beccacece → Marcelo Gallardo
Senegal: Pape Thiaw → Patrick Vieira
Cabo Verde: Bubista → Humberto Bettencourt
Argelia: Vladimir Petković → Brahim Hemdani
Costa de Marfil: Emerse Faé → Hervé Renard
Túnez: Sami Trabelsi → Mouine Chaâbani
Sudáfrica: Hugo Broos → Pitso Mosimane
Jordania: Jamal Sellami → Badou Zaki
Corea del Sur: Hong Myung-bo → Robert Moreno
Haití: Sébastien Migné → David Badía