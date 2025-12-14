Se despide Hijo del Santo del ring
El Hijo del Santo hizo su última aparición como luchador profesional en el Palacio de los Deportes.
Entre máscaras plateadas y camisetas despidieron a una de las figuras más grandes de la lucha mexicana.
Te interesa: El retiro de El Hijo del Santo, un último vuelo para el hombre de plata
La afición se rindió a homenajear al Enmascarado de Plata, ídolo por más de 43 años de la afición, que recordó también a su padre.
"A veces uno se siente intocable, pero todo tiene un principio y un fin".- Hijo del Santo
Hubo quienes recordaron no solo sus luchas arriba del ring sino también sus películas como Santo: la leyenda del Enmascarado de plata, donde asume el rol de su padre y Santo Infraterrestre, un renacimiento de la saga.
En su última batalla enfrentó a Ángel Blanco Jr. en un duelo máscara contra cabellera. Y fue con la de "Caballo" con la que venció el mítico enmascarado.
En la función de despedida del Hijo del Santo, Psicosis y Juventud Guerrera se llevaron la victoria en el triangular de parejas ante la resistencia de Rey Mictlán y Boby Lee, y la participación de Diva Salvaje y Mamba.