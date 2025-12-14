SI Mexico

Se despide Hijo del Santo del ring

El Hijo del Santo se despidió del ring después de más de cuatro décadas. El Palacio de los Deportes vio la última aparición del Enmascarado de Plata. En su última batalla enfrentó a Ángel Blanco Jr. en un duelo máscara contra cabellera que se llevó con la de "Caballo".

Redacción SI México

El Hijo del Santo se despidió del ring.
El Hijo del Santo se despidió del ring. / Peter Macdiarmid/Getty Images

El Hijo del Santo hizo su última aparición como luchador profesional en el Palacio de los Deportes.

Entre máscaras plateadas y camisetas despidieron a una de las figuras más grandes de la lucha mexicana.

La afición se rindió a homenajear al Enmascarado de Plata, ídolo por más de 43 años de la afición, que recordó también a su padre

"A veces uno se siente intocable, pero todo tiene un principio y un fin".

Hijo del Santo
El Hijo del Santo se presentó por última vez.
El Hijo del Santo se presentó por última vez. / Blue Demon Jr. / Getty Images

Hubo quienes recordaron no solo sus luchas arriba del ring sino también sus películas como Santo: la leyenda del Enmascarado de plata, donde asume el rol de su padre y Santo Infraterrestre, un renacimiento de la saga.

En su última batalla enfrentó a Ángel Blanco Jr. en un duelo máscara contra cabellera. Y fue con la de "Caballo" con la que venció el mítico enmascarado.

En la función de despedida del Hijo del Santo, Psicosis y Juventud Guerrera se llevaron la victoria en el triangular de parejas ante la resistencia de Rey Mictlán y Boby Lee, y la participación de Diva Salvaje y Mamba.

