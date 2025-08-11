Semana mexicanos MLB: Andrés Muñoz logra su salvamento número 27
El cerrador sinaloense de los Mariners, Andrés Muñoz, sumó su salvamento número 27 de la temporada al retirar en blanco el noveno inning en la victoria de Seattle ante los Rays de Tampa Bay .
Te puede interesar: Jen Pawol, una mujer detrás de Home Plate
En su labor permitió solo un hit, sin carreras, y recetó un ponche para mantener su efectividad en 1.37. Muñoz se ha convertido en una garantía en juegos cerrados, combinando rectas de casi 100 millas por hora con un slider letal. Con esta cifra, el mochitense se acerca al récord histórico para un mexicano en una temporada –43, de Joakim Soria en 2010— y mantiene a Seattle —quienes ocupan el segundo lugar de la división oeste de la Liga Americana—en plena lucha por un puesto en playoffs.
A sus 26 años, Andrés Muñoz atraviesa la temporada más dominante desde su debut en Grandes Ligas. El derecho de Los Mochis acumula marca de 3-1, 27 salvamentos en 33 oportunidades, un promedio de bateo rival de .148 y 56 ponches en 44 innings lanzados.
Ramón Urías se luce en la defensa con los Astros de Houston
Recién llegado a Houston, Ramón Urías ha demostrado que es un Guante de Oro. El sonorense, quien se caracteriza por su versatilidad defensiva, ha realizado jugadas clave en el infield de los Astros. Su llegada ha aportado estabilidad defensiva a un equipo que busca recuperar terreno en la carrera por la postemporada.
Adquirido desde los Orioles de Baltimore en la fecha límite de cambios, Urías —y el antesalista Carlos Correa— llegó a Houston para cubrir la ausencia por lesión de Isaac Paredes. Aunque su experiencia previa lo colocaba principalmente en tercera base y campocorto, el sonorense ha tomado la segunda base como su nueva posición. El 10 de agosto impulsó su primera carrera con los Astros y empezó a demostrar que su aporte no será solo defensivo.
Valente Bellozo con relevo en blanco de 3.2 entradas
El joven mexicalense Valente Bellozo tuvo una de sus actuaciones más sólidas de la temporada al trabajar 3.2 entradas sin permitir carreras, controlando con autoridad a la ofensiva rival. El relevista, que ha ido ganando confianza en su rol de largo aliento, mantuvo el marcador cerrado, dándole oxígeno al bullpen de su equipo. Su capacidad para alargar salidas y contener rallies lo sigue proyectando como una opción fiable en el staff de pitcheo.
Sin embargo, el 9 de agosto tuvo otra salida, esta vez ante los Bravos de Atlanta, en la que permitió cuatro imparables y tres carreras limpias en 2.0 entradas lanzadas. Su efectividad quedó en 3.78.
Randy Arozarena brilla a la defensiva y conecta cuadrangular
El cubano-mexicano Randy Arozarena volvió a demostrar que es uno de los jardineros más completos de MLB. Esta semana, además de conectar su cuadrangular número 23 de la temporada —que lo mantiene como líder entre peloteros mexicanos—, protagonizó una atrapada espectacular en el jardín izquierdo y le robó un extrabase al jugador de los White Sox de Chicago, Mike Tauchman. Randy será, sin duda, una figura clave para Seattle en su camino a los playoffs de la MLB este 2025.
Alan Rangel con gran actuación en los Phillies
El derecho mexicano Alan Rangel tuvo una impecable aparición de relevo para los Phillies. El hermosillense retiró en orden a los tres bateadores que enfrentó y registró un ponche durante su salida ante la ofensiva de los Orioles de Baltimore.
En sus últimos 7 juegos como relevista, Rangel tiene 2.45 de efectividad, un juego salvado, y a lo largo de once innings lanzados, ha permitido solo tres carreras limpias y ha otorgado 8 ponches. El mexicano sin duda merece más oportunidades en el bullpen de los Phillies.
Rowdy Téllez se convierte en el héroe de Texas con Walk-off
El primera base mexicoamericano Rowdy Téllez se vistió de héroe al conectar el imparable que le dio la victoria a los Rangers en la parte baja de la novena entrada. Con el juego empatado y un corredor en posición de anotar, Téllez disparó una línea sólida al jardín derecho que selló el triunfo y desató la celebración en Arlington.
El recién firmado por la novena texana ya muestra su valor al equipo.
Taijuán Walker con una sólida apertura con los Phillies
El pitcher de ascendencia mexicana Taijuán Walker entregó una sólida apertura para los Phillies, lanzando seis entradas en las que permitió solo cuatro hits y recetó cuatro ponches, sin conceder bases por bolas. Su dominio en la loma limitó los intentos ofensivos del rival y dio a Philadelphia la base para llevarse la victoria con una blanqueada ante los Orioles de Baltimore.