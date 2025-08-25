Semana mexicanos MLB: Andrés Muñoz llega a 30 juegos salvados y amenaza el récord de Joakim Soria
Andrés Muñoz alcanza los 30 juegos salvados
El cerrador sinaloense Andrés Muñoz registró su salvamento número 30 el viernes 22 de agosto, durante la victoria de los Mariners tres carreras a dos ante los Atléticos de Oakland. Aunque su desempeño no estuvo exento de tensión: permitió tres imparables y una base por bolas antes de asegurar el rescate con un ponche y una atrapada clave de Julio Rodríguez.
Con esos 30 salvamentos, Muñoz se consolida como uno de los cerradores más efectivos de la temporada, con una efectividad de apenas 1.44, y se ubica empatado en el tercer lugar de toda la MLB en ese departamento.
Su logro también adquiere dimensión histórica: Muñoz se encuentra a 13 rescates de igualar la marca impuesta por Joakim Soria en 2008, cuando el también mexicano firmó 43 salvamentos con los Reales de Kansas City. Aquella temporada de Soria marcó un hito para el pitcheo azteca en Grandes Ligas, y ahora Muñoz tiene la posibilidad real de alcanzar esa cifra, lo que lo colocaría entre los mejores taponeros mexicanos de todos los tiempos.
Rowdy Téllez con dos jonrones en la semana
El inicialista Rowdy Téllez redescubrió su poder en la última semana. Téllez, de 30 años, conectó dos cuadrangulares decisivos con los Rangers de Texas, incluido un bambinazo de dos carreras contra los Guardians el domingo 24 de agosto, que impulsó una victoria 5-0 sobre el equipo de Cleveland. Con esto, el pelotero de origen mexicano llegó a 15 jonrones en la campaña.
En 25 juegos con la novena texana, Rowdy ha conectado tres dobles, 17 imparables, 4 jonrones y ha impulsado 13 carreras; además tiene un destacable promedio de .283 y .886 de OPS.
Tras una temporada marcada por altibajos, parece haber encontrado estabilidad unos meses después de firmar un contrato de Ligas Menores de un año con los Rangers de Texas. En junio, los Marineros de Seattle los Designaron para Asignación con un promedio de bateo .208 en 62 juegos.
Javier Assad, de vuelta al ruedo con salida de calidad
El derecho mexicano Javier Assad firmó su mejor salida de la temporada al trabajar seis entradas completas en su tercera apertura del año, donde apenas permitió dos imparables, una carrera limpia y recetó cuatro ponches. Su dominio desde la lomita permitió a los Cubs de Chicago mantenerse en control del juego y consolidó una efectividad de 3.42, signo de estabilidad tras un inicio complicado en la campaña.
El contraste con su debut no podría ser mayor: en aquella primera salida fue castigado con severidad —en 4 entradas permitió 8 imparables y 4 carreras limpias — lo que dejó dudas sobre su estado tras la lesión que sufrió esta campaña (distensión en el músculo oblicuo izquierdo).
Sin embargo, Assad ha sabido recomponerse.
Randy Arozarena rumbo al club 30–30
Randy Arozarena ha tenido una temporada notable y ya acumula 24 cuadrangulares en la campaña. Su más reciente vuelacercas fue un jonrón solitario que empató el marcador en la sexta entrada para los Marineros de Seattle.
Esta producción lo coloca firmemente en la carrera por el exclusivo club 30–30 de Grandes Ligas. Si por algo destaca el cubano-mexicano en las Grandes Ligas, es porque ha sabido mantener su poder y velocidad de forma consistente esta campaña.
El rendimiento de Arozarena y también el de su compañero de equipo Julio Rodríguez se perfila para marcar historia. Ambos están cerca de ingresar al club 30–30 en la misma temporada, una hazaña conseguida solo por los Mets de 1987 y los Rockies de 1996.
Valente Belloso con otro relevo efectivo
El mexicano Valente Bellozo volvió a cumplir desde el bullpen en la derrota de los Marlins de Miami por 8-3 ante los Cardenales de San Luis. El derecho trabajó una entrada impecable en la sexta, retirando en orden a los tres rivales y sumando un par de ponches que le permitieron reducir su efectividad a 4.14 en lo que va de la temporada 2025.