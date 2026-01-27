Serie del Caribe 2026: calendario completo y horarios de los juegos de México
México se prepara para una histórica Serie del Caribe 2026 en el Estadio Panamericano de Zapopan, que se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero.
Te puede interesar: Benjamín Gil, el arquitecto de una era dorada en el beisbol invernal
Debido a la ausencia de Venezuela, el país anfitrión contará con una representación doble: los actuales campeones, Charros de Jalisco, competirán como México Rojo, mientras que los subcampeones, Tomateros de Culiacán, lo harán bajo el nombre de México Verde.
El México Rojo (Charros de Jalisco) tendrá una agenda centrada en el horario estelar nocturno para aprovechar su condición de local. El equipo dirigido por Benjamín Gil debutará el domingo 1 de febrero a las 19:30 horas enfrentando a la República Dominicana.
Sus siguientes compromisos en la fase regular serán el lunes 2 de febrero contra Panamá a las 19:00 horas y el martes 3 frente a Puerto Rico, también a las 19:00 horas. La novena jalisciense tendrá su jornada de descanso el jueves 5 de febrero, previo al inicio de las rondas finales.
Por su parte, los Tomateros de Culiacán, bajo la denominación de México Verde, abrirán las acciones del torneo el domingo 1 de febrero a las 13:00 horas contra Puerto Rico.
Tras un descanso programado para el lunes, la escuadra de Lorenzo Bundy regresará a la actividad el martes 3 de febrero a las 14:00 horas para medirse ante Panamá. El cierre de la fase de grupos para México Verde será el jueves 5 de febrero a las 19:00 horas, cuando se enfrenten al representativo de la República Dominicana en un duelo que podría ser decisivo para la clasificación.
Uno de los momentos más esperados de la competición será el enfrentamiento directo entre ambos equipos mexicanos, programado para el miércoles 4 de febrero a las 19:00 horas.
Este clásico nacional en el escenario caribeño definirá las posiciones fundamentales en el standing general de cara a las semifinales. El formato establece que los cuatro mejores equipos avanzarán a las semifinales del viernes 6 de febrero (14:00 y 19:00 horas), con la garantía de que, si México clasifica, jugará en el turno nocturno.
La Gran Final del certamen se disputará el sábado 7 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Panamericano. Para los aficionados que no puedan asistir al recinto de Zapopan, la transmisión oficial estará disponible a través de TVC Deportes y Megacable en televisión, mientras que en plataformas digitales se podrá seguir por Disney+, FOX One y el canal de YouTube de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.
Con dos equipos de élite y el respaldo de su público, México busca asegurar su décima corona en la historia de la Serie del Caribe.