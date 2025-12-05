La tarea pendiente para México en el Mundial: ganar su primer juego inaugural
México jugará contra Sudáfrica su sexto partido en la inauguración de un Mundial el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México ––Estadio Azteca––. A lo largo de la historia, la Selección Mexicana abrió el Mundial en cinco ocasiones: Uruguay 1930, Brasil 1950, Suecia 1958, México 1970 y Sudáfrica 2010. Desde entonces ha sumado estadísticas complicadas. Nunca obtuvo una victoria, tiene dos empates y tres derrotas. Además, acumula 12 goles en contra y solo dos a favor.
Aquí un recuento de su camino en los juegos inaugurales:
Uruguay 1930: Francia 4-1 México
México inauguró junto con Francia el primer Mundial de futbol el 13 de julio de 1930. La victoria se la llevó Francia 4-1 sobre México en el Estacionalidad Pocitos. El primer gol lo anotó Lucien Laurent. En este Mundial México anotó cuatro goles, pero quedó fuera tras perder los tres partidos de la Fase de Grupos.
Brasil 1950: Brasil 4-0 México
México volvió a inaugurar un partido de un Mundial. El 24 de junio de 1950, en el Estadio Maracaná la Selección Mexicana perdió 4-0, un marcador adverso para el equipo dirigido por Octavio Vial. Este torneo también marcó el debut de Antonio “La Tota” Carbajal, quien a la postre disputaría cinco Copas del Mundo, convirtiéndose en un referente histórico del futbol nacional. Pasaron 20 años hasta el regreso de México en una Copa del Mundo.
Suecia 1958: Suecia 3-0 México
México fue goleado por Suecia 3-0 con dos goles de Agne Simonsson y uno de Nils Liedholm. Este resultado reflejó la superioridad del equipo anfitrión y las limitaciones de México que solo anotó un gol en aquel Mundial del 1958, después contra Gales.
México 1970: México 0-0 URSS
El Estadio Azteca albergó el partido inaugural de México 1970 contra la URSS. Este encuentro que terminó en un empate sin goles marcó el inicio de un torneo histórico que sería recordado por la presencia de estrellas mundiales y la pasión de la afición mexicana. El portero rival fue el héroe del partido tras evitar tres anotaciones.
Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México
México y Sudáfrica se han enfrentado en una sola ocasión durante un Mundial y se remonta al partido de inauguración del 11 de junio del Mundial Sudáfrica 2010. El primer gol del encuentro fue anotado por Siphiwe Tshabalala al minuto 55, y el entonces defensa mexicano Rafa Márquez empató al 79 tras controlar un balón dentro del área. Javier Aguirre ––al igual que ahora–– era director técnico de aquella Selección Mexicana.