Las historias curiosas del Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco
El Abierto Mexicano de Tenis se celebrará del 21 al 28 de febrero, en su edición número 33. Te presentamos 3 historias del torneo de Acapulco.
Temblor en Acapulco
El torneo de Acapulco ha vivido varios temblores. En uno jugaba el español Nicolás Almagro y el personal de la organización sintió un movimiento muy fuerte, ocurrió entre el final de un punto y el siguiente servicio. El público guardaba silencio, comenzó a temblar y Almagro percibió el sismo hasta que empezó a botar la pelota. El partido continuó y entonces informaron a los supervisores de la ATP y WTA. Posteriormente, un equipo revisó los puntos clave de la estructura del estadio. Uno de los últimos sismos registrados en el torneo ocurrió en 2021 en el partido de Semifinales entre Alexander Zverev y su compatriota Dominik Koepfer, en ese momento fue detenido durante algunos minutos debido al movimiento telúrico.
Rafael Nadal perdió el Guaje de plata
Rafael Nadal perdió su primer Guaje de plata que ganó en la edición de 2025, cuando tenía 18 años de edad. El trofeo efectivamente se perdió, pero no se tiene claridad sobre el momento exacto en que ocurrió. El español reveló en una entrevista que el único trofeo que le faltaba en su colección era el del AMT 2005. Al enterarse, contactaron a la casa productora del trofeo y accedieron a realizar una réplica que fue entregada durante las Finales de la ATP en Londres, en una pequeña ceremonia.
Chofer de Djokovic
Raúl Zurutuza, entonces director del Abierto Mexicano de Tenis, recibió en 2017 una llamada de Edoardo Artaldi, agente de Novak Djokovic. Era la señal de que el serbio competiría en el torneo de Acapulco para completar uno de los mejores cuadros de la historia. La llegada fue inesperada y el ex número uno del mundo se sorprendió de que el director del torneo fuera a recogerlo al aeropuerto de Acapulco. Durante el trayecto le preguntó si creía que el estadio se llenaría ––entonces junto al Hotel Princess–– a lo que Raúl contestó que esperara comprobarlo por él mismo.