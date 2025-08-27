Los 5 mejores partidos de Renata Zarazúa en Grand Slam
Renata Zarazúa ha escrito una importante página en la historia del tenis mexicano al derrotar a una tenista instalada en el Top 10 de la WTA en el US Open. Este destacado hecho nos lleva a dar un repaso a los cinco mejores partidos en toda la carrera de la mexicana en Grand Slam.
1. Debut en un Grand Slam - Roland Garros 2020
Renata Zarazúa debutó en el cuadro principal de un Grand Slam en Roland Garros 2020 y avanzó hasta la Segunda Ronda, donde se enfrentó a la ucraniana Elina Svitolina, entonces número cinco del mundo. Ese día tuvo la oportunidad de jugar por primera vez en una pista central de un torneo major: la Philippe‑Chatrier. Fue eliminada tras un intenso partido donde ganó un set con marcador de 6‑3, 0‑6 y 6‑2. Su participación puso fin a una sequía de 20 años sin una mexicana en un Grand Slam, desde que Angélica Gavaldón lo logró en el Abierto de Australia de 2000. En ese momento, Zarazúa ocupaba el puesto 178 del ranking mundial y se medía con Svitolina por primera vez en el circuito. En su debut en el torneo, en Primera Ronda había vencido a la francesa Elsa Jacquemot.
2. Clasifica directo a Roland Garros - 2024
Renata Zarazúa accedió directamente al cuadro principal de Roland Garros 2024 por primera vez —en aquel momento, era la número 102 del mundo—, lo cual le permitió entrar al main draw. En su regreso al torneo, fue eliminada en Primera Ronda por la estadounidense Madison Keys (12 del mundo) con parciales de 6‑3 y 6‑2. Era su segunda participación en este Grand Slam, tras su debut en 2020, lo que marcó su reaparición en uno de los grandes escenarios del tenis mundial.
3. Debut histórico en Australia 2024
La tenista mexicana Renata Zarazúa vivió un proceso de renovación ese último año. Después de su tercera operación de rodilla y de atravesar casi tres meses sin ganar un solo partido en 2022, durante los cuales cayó hasta el puesto 350 del ranking mundial, todo eso era historia. Se clasificó para el Abierto de Australia 2024 poveniente del torneo clasificatorio —la primera mexicana en lograrlo tras 24 años; la anterior fue Angélica Gavaldón—. En la Primera Ronda sobre pista dura, enfrentó a la italiana Martina Trevisan (59 del mundo), a quien le arrebató el primer set antes de caer 4‑6, 6‑4 y 6‑2.
4. Juega en la cancha central de Wimbledon 2024
Renata Zarazúa se convirtió en la primera tenista mexicana en disputar un partido en la cancha central de Wimbledon durante la Era Abierta. Ingresó al cuadro principal como lucky loser tras la baja de última hora de Ekaterina Alexandrova, y en Primera Ronda se enfrentó a la británica Emma Raducanu. Aunque luchó con valentía, finalmente cayó en sets corridos por 7‑6 y 6‑3.
La última tenista mexicana en pisar la cancha central fue Elena Subirats en 1968, lo que representa una brecha de 56 años. Aunque otras mexicanas —como Fernanda Contreras en 2022 y Angélica Gavaldón en los años noventa—participaron en Wimbledon, ninguna lo hizo en la pista principal.
5. Primera victoria contra una Top Ten en el US Open 2025
La tenista mexicana Renata Zarazúa hizo historia al derrotar en la Primera Ronda del US Open a la sexta cabeza de serie, Madison Keys —ganadora de un Grand Slam y actual número 6 del mundo— por parciales de 6‑7(10), 7‑6(3) y 7‑5, en un emocionante duelo de más de tres horas celebrado en la cancha central de Flushing Meadows. Clasificada en el puesto 82 del ranking WTA, Zarazúa logró lo inédito: convertirse en la primera jugadora mexicana en vencer a una rival ubicada entre las diez mejores del mundo en un Grand Slam.