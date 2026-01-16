Abierto de Australia: los caminos de Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka
El Abierto de Australia marca el arranque de la temporada de torneos de Grand Slam. El major australiano se celebrará en Melbourne Park del 18 de enero al 1 de febrero, tiempo donde el italiano Jannik Sinner y la estadounidense Madison Keys buscarán revalidar su título. El español Carlos Alcaraz y la bielorrusa Aryna Sabalenka ––que encabezan el ránking mundial en sus ramas–– estarán ahí para impedirlo.
Carlos Alcaraz iniciará su camino frente al local Adam Walton (79) por su boleto a la Segunda ronda. El partido está registrado en el segundo orden de juego de la sesión nocturna después de Sabalenka. Por lo que estaría jugando el próximo lunes 18 de enero ––en la madrugada del tiempo del Centro de México.
El año pasado el joven de 22 años quedó eliminado en Cuartos de final frente al diez veces campeón y rey de Australia, el serbio Novak Djokovic (4), quien enfrentará al español Pedro Martínez en la primera instancia. Alcaraz tiene en su vitrina seis títulos de Grand Slam, pero se le ha negado la corona en el Australian Open, donde sus mejores resultados son las dos ocasiones a Cuartos de final, en 2024 y 2025.
En caso de avanzar, Alcaraz no se cruzaría ni con Djokovic ni con el actual campeón, de 24 años, Jannik Sinner (2), hasta una posible Final, debido a que el serbio y el italiano quedaron ubicados en la parte baja del cuadro. Llega como número uno del mundo, favorito al título y con nuevo entrenador después de la ruptura laboral con Juan Carlos Ferrero. Será Samuel López quien guíe sus pasos en la búsqueda de su séptimo Grande.
Alcaraz intentará convertirse en el jugador más joven en completar el Grand Slam después de dos títulos en Roland Garros 2024 y 2025, dos en Wimbledon 2023 y 2024 y dos en el Abierto de Estados Unidos 2022 y 2025. Se uniría al estadounidense André Agassi, al suizo Roger Federer, al español Rafael Nadal y al serbio Novak Djokovic en conquistar los cuatro Grand Slam.
Antes, el primer sembrado del torneo, podría enfrentar en el camino al australiano Alex de Minaur, en Cuartos de final. En una posible Semifinal al alemán Alexander Zverev, al estadounidense Felix Auger-Aliassime o al ruso Daniil Medvedev.
"Creo que todo el mundo tiene que hacer cambios, pequeños detalles. Para mí, el servicio es algo que realmente quiero ser mejor cada año, en cada torneo. Solo estoy poniendo trabajo constante en el servicio".- Carlos Alcaraz, número uno del mundo
El camino del exnúmero uno del mundo, Novak Djokovic, abre otro escenario en el Abierto de Australia 2026.
El veterano de 38 años busca el título 25 de Grand Slam. El último major del serbio corresponde al 2023, cuando ganó el Abierto de Estados Unidos y el oro olímpico en París 2024 ––la única medalla que le faltaba––. La incógnita sigue abierta y se despejará en las próximas dos semanas. ¿Podrá Nole convertirse en el máximo ganador de títulos Grand Slam de todas las ramas?. De ser así desempataría los 24 con Margaret Court.
"Voy a seguir luchando para llegar a las finales y al menos luchar por otro trofeo. Pero, ya sabes, va a ser una tarea muy difícil".- Novak Djokovic, ganador de 24 títulos GS
"Lo que me ha funcionado bastante bien es el equilibrio. Cuando es día de partido, estoy totalmente concentrada y preparada. Pero cuando no hay partido, obviamente hago mis ejercicios de golpeo y luego voy a cenar o a dar un paseo para desconectar por completo del mundo del tenis durante un rato, así me siento fresca y lista para el día siguiente".- Aryna Sabalenka, número uno del mundo
Aryna Sabalenka llega como favorita al Abierto de Australia y como número uno del mundo. La bielorrusa camina hacia su quinto título de Grand Slam y el tercero en Melbourne. El año pasado perdió la Final ante la estadounidense Madison Keys, quien ganó su primer título GS ese año.
La bielorussa enfrentará en la Primera ronda a la francesa Tiantsoa Rakotomanga y después de haber ganado el título en Brisbane, donde confirmó su dominio en suelo australiano. En el camino tendrá una Segunda ronda exigente frente a Anastasia Pavlyuchenkova, jugadora proveniente de la qualy, y una posible tercera ante la británica Emma Raducanu. En una posible Semifinal podría enfrentar a la estadounidense Coco Gauff, a la rusa Mirra Andréyeva y hasta la Final jugará contra la polaca Iga Swiatek o incluso repetir el duelo del año pasado contra Madison Keys.