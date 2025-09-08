Abierto de Guadalajara: Maria Sakkari, el poder griego del saque
El saque de la tenista Maria Sakkari se mueve como una partícula a la velocidad de la luz.
Detrás de ella está la cancha principal del Guadalajara Open Akron, pista donde hace dos años ganó su primer WTA 1000 y ahora vuelve como la única jugadora de Grecia en ganar un torneo de esa categoría. Su mirada avellanada resalta a contra luz y se sienta a platicar con Sports Illustrated México.
Libre de dolor. Está recuperando la fuerza de su saque prodigioso —tras una lesión en el hombro—-. El juego de la estrella griega reside en gran parte en su potencia de saque, fundamental para su juego agresivo que le ha permitido conseguir numerosos aces en su carrera.
“La estrategia del saque cambia dependiendo la rival, ajustas la táctica para hacer las cosas diferentes con diferentes jugadoras”, conversa Sakkari. Así como el saque también trabaja en otros aspectos de su juego. “Tienes que continuar trabajando todos los días para seguir mejorando”.
Una de las muestras más significativas fue cuando promedió una velocidad de 173 kilómetros por hora en los Cuartos de final del Abierto de Estados Unidos 2021 contra la checa Karolína Plísková. La precisión del servicio fue crucial para esa victoria, 15 por ciento más que en sus cuatro rondas anteriores y llegó hasta la Semifinal.
Maria Sakkari registró 249 aces en el WTA tour de la temporada 2022, que la situaron como la segunda jugadora con más aces de ese año, por detrás de Caroline Garcia. La griega se mantuvo en la élite desde finales de 2021 hasta el Abierto de Estados Unidos de 2024, alcanzando el número 3. Tan cerca del número uno del mundo cuando la australiana Ash Barty se retiró repentinamente en la primavera de 2022.
La racha de Sakkari entre las 10 mejores terminó cuando sufrió una lesión de hombro que le puso fin a la temporada. Se trataba de su primera lesión a los 29 años. Es el momento más difícil del que se ha sobrepuesto. Su ránking bajó —hoy 55 del mundo—. Y espera recuperarlo.
“La cirugía del año pasado cien por ciento ha sido el mayor desafío del que me he sobrepuesto. No era capaz de competir, me perdí torneos como el Guadalajara Open Akron. Eso quedó en el pasado y hay que continuar hacia adelante”, sentencia.
"La presión es parte del trabajo, es algo que encaramos todos los días. Solo hay que aceptarla y moverte con ella. Estoy muy orgullosa porque he llegado muy lejos, he conseguido grandes cosas".- Maria Sakkari, jugadora de tenis
Su espíritu de guerrera trasciende más allá del tenis. La lesión en el hombro propició que terminara pronto su temporada el año pasado y al no ser cabeza de serie se enfrenta a jugadoras mejores rankeadas. Ha platicado con compañeras del circuito como la española Paula Badosa que han pasado por una situación similar y espera volver a recuperar su mejor juego.
Explica que salir a cenar, tomar un café, caminar, explorar la ciudad del torneo en turno y hacer cosas que la hagan feliz son parte de un equilibrio en su vida y que disfruta a la par del tenis.
Es cuando habla de Guadalajara que sonríe. En la cancha que está a su espalda se coronó en el 2023 sin perder un solo set y se convirtió en la primera tenista griega en ganar un título WTA 1000.
“Me siento increíble es uno de mis torneos y ciudades favoritas a la que me gusta regresar. Me entristeció perderme el año pasado, pero estoy muy feliz de estar de regreso. Por la altura quizá me prepare algo diferente y trato de practicar de la mejor manera (…). Hay muchas cosas que amo de México como la comida y la energía es única”.
Después de todo, el espíritu de Maria Sakkari resplandece a la misma velocidad de su saque.