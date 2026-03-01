Acapulco: el torneo favorito de los jugadores, según Lars Graff
Los detalles marcan la diferencia en el Abierto Mexicano de Tenis: los partidos por la tarde permiten que los jugadores descansen y se preparen mejor, y la cercanía de cinco minutos entre el hotel y el complejo contrasta con los traslados de hasta 45 minutos que pueden vivirse en torneos como Dubai o Doha. Estas condiciones, sumadas al ambiente relajado de Acapulco, hacen que el torneo se convierta en una cita obligada para los tenistas.
Lars Graff, ejecutivo de la ATP ––el máximo circuito profesional del tenis varonil–– concede esta entrevista a Sports Illustrated México y refuerza que los jugadores hayan votado a Acapulco en tres ocasiones como uno de los mejores torneos en su categoría es significativo.
Te podría interesar: Entrevista a Grigor Dimitrov, recuerdos en el Abierto Mexicano de Tenis
Esto no solo valida la popularidad del destino entre los jugadores sino que también genera confianza para futuras inversiones en el desarrollo del torneo como nuevas canchas y el recinto y lo convierte en un producto atractivo para los patrocinadores.
Describe que en ciudades como Dubai y Doha, el ambiente es más metropolitano y menos relajado. Sin embargo, Acapulco es como un "resort" donde los jugadores pueden "disfrutar" y sentirse "como en casa", sin la presión de las multitudes que buscan autógrafos, lo que subraya la atmósfera única y distintiva del torneo mexicano.
Sobre la posibilidad de que el Abierto Mexicano se convierta en un Masters 1000 sería comprando una licencia de uno de los torneos existentes. Actualmente, hay 10 torneos Masters y la ATP no planea aumentar este número.
La propiedad de estos torneos Masters varía: algunos son propiedad de federaciones como en Italia y París, mientras que otros son de empresas privadas como: Indian Wells, Miami, Madrid y Shanghái, esta última realiza también otros eventos como Fórmula Uno y maratones.
La principal recomendación de Lars es que el torneo de Acapulco cuente con jugadores locales de México. Argumenta que es crucial para cualquier país con un torneo de tenis tener a sus propios jugadores.
“La Federación Mexicana de Tenis debería colaborar estrechamente con los torneos existentes para fomentar el desarrollo de jugadores mexicanos. El éxito de jugadores mexicanos, tanto hombres como mujeres, elevaría aún más el prestigio del torneo”, explica.
Nueva era en el tenis, mayor dinamismo
Lars aborda la necesidad de que el tenis moderno, especialmente en los circuitos ATP y WTA (a diferencia de los Grand Slams), se adapte para ofrecer partidos más cortos y con menos interrupciones.
“Es crucial para mantener la atención de la audiencia, ya que los espectadores cambian de canal si no hay acción constante, comparando la situación con otros deportes como la Fórmula Uno o el futbol”, argumenta el ejecutivo de la ATP. Las demoras como los calentamientos de cinco minutos o las pausas para ir al baño antes de que comience un partido, contribuyen a la falta de acción.
“Los partidos deberían empezar exactamente a la hora programada, al igual que un partido de futbol de la Champions League o un Mundial, donde el inicio a las 8:00 pm significa que la primera jugada es a las 8:00 pm no a las 8:15 pm".
Se han implementado cambios para acortar el tiempo entre puntos y se anticipan más modificaciones en el futuro como la posible eliminación del calentamiento en la cancha (sugiriendo que los jugadores calienten en otra pista y salgan listos para jugar) y la consideración de formatos de set más cortos o el uso de puntos decisivos en dobles.
El objetivo principal es asegurar que haya acción "todo el tiempo" para satisfacer a una audiencia que prefiere juegos más rápidos.
Lars y el reto de regresar a los jugadores a China
Lars detalla el desafío de convencer a los jugadores para que volvieran a China, ya que muchos, especialmente los jóvenes como Carlos Alcaraz ––quien jugó su primer torneo allí en 2023––, Iga Swiatek y Coco Gauff, nunca habían estado antes.
Se centra en los esfuerzos y las inversiones realizadas para el China Open, con el objetivo de convencer a los jugadores de que regresaran después de una pausa de cuatro años debido al COVID. Estas inversiones incluyeron:
- Alimentación: Ofrecer "excelente comida" para que los jugadores puedan comer "cuanto quieran y lo que quieran”.
- Instalaciones de práctica: Construcción de canchas de práctica adicionales.
- Gimnasios: Dos gimnasios en el lugar para uso de los jugadores.
- Alojamiento: Dos hoteles nuevos y de alta calidad (Ritz Carlton y Marriott) muy cerca del sitio del torneo, a solo 10 minutos en coche.
El propósito de estas mejoras fue asegurar que los jugadores "disfruten y se sientan bienvenidos", lo cual fue una decisión difícil ya que implicó convencerlos de que China y Asia eran un lugar "muy interesante" y "muy seguro" para venir.