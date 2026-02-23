SI Mexico

Entrevista con Grigor Dimitrov: recuerdos y momentos en el Abierto Mexicano de Tenis

Grigor Dimitrov llega entre flashes al complejo del Abierto Mexicano de Tenis, posa para fotos y comparte un abrazo con Gaël Monfils. A sus 34 años, recuerda en entrevista con Sports Illustrated México su primer título en Acapulco, hace 12 años, y aquel mítico salto en La Quebrada.

Yarek Gayosso

Grigor Dimitrov.
Grigor Dimitrov. / Cortesía AMT.

Grigor Dimitrov llega en medio de decenas de periodistas, el murmullo constante de las cámaras encendidas y avanza con una sonrisa enmarcada en el rostro. Se abre paso en la parte alta del complejo del Abierto Mexicano de Tenis.

Su llegada no pasa desapercibida. Se detiene primero para las fotografías oficiales del torneo, sonríe y posa. Inesperadamente se abraza con el francés Gael Monflis, que está inmerso en su gira de despedida, se toman varios segundos y los flashes estallan a toda velocidad para congelar el momento. 

Ya instalado entre cámaras y reflectores, se dispone a conceder esta entrevista con Sports Illustrated México en su participación del AMT 2026. De fondo el estadio principal de la arena.

Te podría interesar: 33 años de historia: 33 datos del Abierto Mexicano de Tenis

Grigor Dimitrov se enfrentará al francés Térence Atmane en la Primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis 2026.
Grigor Dimitrov se enfrentará al francés Térence Atmane en la Primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis 2026. / Cortesía AMT.

Suelta una sonrisa cargada de ironía al recordarle que hace 12 años ganó por primera vez el Abierto Mexicano de Tenis y se convirtió en el primer tenista de origen no latino que se coronó en el torneo desde su traslado a Acapulco, en el año 2000. Hoy, a sus 34 años, mira ese recuerdo con memoria y picardía.

–– Es uno de mis recuerdos más vívidos. De hecho, aquí, este torneo siempre ha sido muy especial. Aprendí mucho de esa experiencia. Ahora, 12 años después, sigo jugando y compitiendo. Este torneo siempre ha sido un lugar que ha aportado algo a mi carrera

Gael Monflis y Grigor Deimitrov se abrazan durante el día de medios del Abierto Mexicano de Tenis.
Gael Monflis y Grigor Deimitrov se abrazan durante el día de medios del Abierto Mexicano de Tenis. / Cortesía AMT.

––¿Tienes algún momento especial aquí en Acapulco?

–– Creo que jugar esos Cuartos de final, Semifinales y la Final fueron partidos muy especiales para mí. Fueron partidos muy agotadores y difíciles, así que he podido realmente...capitalizar esos hermosos recuerdos. Y creo que eso es lo que siempre me ha marcado.

Grigor Dimitrov posa afuera del estadio principal del AMT.
Grigor Dimitrov posa afuera del estadio principal del AMT. / Cortesía AMT.

Hace unos días, la noticia de que el extenista argentino David Nalbandian se convertiría en su nuevo entrenador recorrió el mundo del tenis. Desde hace unos días ha entrenado junto a él, en el estadio principal del complejo de Acapulco, que resplandece majestuoso a su espalda.

Dicen especialistas que la presencia de alguien con la trayectoria de un jugador como Nalbandian ––descrito como excelente en la distribución del juego–– aporta una valiosa experiencia al búlgaro, que fue el tercer mejor jugador del mundo hace 9 años.

El objetivo es que Grigor juegue menos defensivo. En su estilo actual le llegan muchas pelotas, corre y se desgasta mucho físicamente, aunque abre muy bien la cancha. La intención es que aprenda a controlar los puntos sin extenderlos demasiado, lo que implica una estrategia más ofensiva y eficiente.

Grigor Dimitrov contrató al argentino David Nalbandian como entrenador.
Grigor Dimitrov contrató al argentino David Nalbandian como entrenador. / Cortesía AMT.

––¿Qué te ha aportado Nalbaldian?

–– Es muy interesante, sinceramente muy diferente a lo que he trabajado antes. He jugado y he experimentado las cosas desde una perspectiva muy diferente ahora mismo. Soy muy humilde en muchos sentidos, y él también está de acuerdo porque sé que estoy en una etapa de mi carrera en la que no es tan fácil. A él y a mí nos gusta que quiera aceptar ese reto, y eso demuestra mucha valentía.

Dimitrov lo admiraba cuando era jugador, recuerda haber jugado una vez contra él y perder. Lamentó su pronto retiro de las canchas, a los 31 años, después de una serie de lesiones y operaciones previas.

––¿Cómo te ha ayudado a mejorar el juego?

––  De hecho, es muy pronto para decirlo ahora mismo. Creo que para mí, lo mejor es que estamos viendo el juego igual ahora mismo, lo cual es un buen comienzo. Creo que una vez que podamos jugar algunos partidos, quizás ganando, podremos ver de qué manera puede hacer más. Pero también veremos cómo podemos ayudarnos mutuamente para llegar a un mejor lugar. Por el momento, él está intentando mejorar mi disciplina en la cancha de la mejor manera posible.

Grigor Dimitrov busca mejorar su disciplina en la cancha con su nuevo entrenador.
Grigor Dimitrov busca mejorar su disciplina en la cancha con su nuevo entrenador. / Cortesía AMT.

Dimitrov logró superar la difícil comparación inicial con Roger Federer y logró forjar su propia identidad en la cancha. Hay especialistas que dicen que tiene la ambición de ganar un título de Grand Slam antes de retirarse.

Se conmueve cuando le enseño algunas fotografías para que las muestre frente a la cámara. La primera la describe el mismo como su primer partido profesional en Barcelona jugando un torneo clasificatorio a los 16 años. 

Después pasa a otra imagen: un salto que le pidieron hacer en La Quebrada, en Acapulco, en 2015. Recuerda que estaba muy nervioso. En la serie de imágenes se muestra al búlgaro intentando hacer un salto arriesgado desde las alturas de uno de los míticos lugares de Acapulco.

Y al llegar a la última página se detiene con una sonrisa a mirar cuando sostenía el Guaje de plata en Acapulco 2014 y coronaba el momento con un sombrero de charro. Era como si las imágenes cobraran vida en sus manos.

Grigor Dimitrov en La Quebrada.
Grigor Dimitrov en La Quebrada. / Francisco Estrada/Anadolu Agency/Getty Images
Grigor Dimitrov.
Grigor Dimitrov. / Francisco Estrada/Anadolu Agency/Getty Images
Published |Modified
Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

Home/Tenis