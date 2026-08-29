ARCHIVO SI | John McEnroe: segunda ronda para el chico
Cada sábado, Sports Illustrated México reedita íntegramente una gran historia del archivo de la revista. La selección de hoy es ROUND TWO TO THE KID, de Curry Kirkpatrick, publicada originalmente el 15 de septiembre de 1980.
Sin importar cuántos partidos más de tenis estén destinados a disputar Bjorn Borg y John McEnroe uno contra el otro, seguramente sus nombres quedarán ligados para siempre por los recuerdos de un solo verano. El verano de 1980. El verano de los dos extremos del tenis. El verano que Borg comenzó derrotando a McEnroe en una gloriosa final de Wimbledon el 5 de julio y que McEnroe terminó venciendo a Borg de regreso en una gloriosa final en Flushing Meadow, Nueva York, el domingo.
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Para cuando ambos se habían golpeado mutuamente a través de cuatro sets y dos desempates, de 45 juegos y de los propios cambios de las estaciones de la naturaleza —el deslumbrante sol de una tarde de verano dando paso a las frescas brisas de una noche otoñal— para llegar una vez más a un desgarrador quinto set en el Louis Armstrong Stadium, ya no importaba que fuera el U.S. Open, la defensa de McEnroe, la maldición de Borg. Ni siquiera que estuviera en juego la búsqueda del Grand Slam por parte de Borg. Para entonces, la importancia de la ocasión residía en el hecho de que allí estaban nuevamente los dos mejores jugadores del deporte poniéndose a prueba; allí estaba nuevamente la rivalidad; allí estaba nuevamente, oh, qué hermosa guerra.
La batalla comenzó con bastante tranquilidad antes de que Borg sacara dos veces para el primer set. Pero no estaba sacando bien. Ni entonces, ni durante todo el día o la noche. McEnroe recuperó el quiebre en dos ocasiones y, con el marcador 4-5 en el desempate, atacó dos segundos servicios cortos de Borg con profundos restos de revés y después remató los puntos con aquella maravillosa mano izquierda, cual florete. El marcador quedó 7-6 (7-4).
Entonces ocurrió algo fenomenal. Con el Open, el Grand Slam y todo lo demás escapándosele, Borg se rindió. Todavía era temprano, pero realmente lo hizo. Dijo que no tenía sensaciones. Dijo que “no sabía qué estaba pasando”. McEnroe dijo que su rival parecía “distante”. Pero, fallando 14 de sus 22 primeros servicios, enviando errores de revés bombeados hacia las jardineras junto a la cancha y avanzando pesadamente como un basset solitario en busca de refugio, Borg estaba abandonando. Cedió el segundo set por 6-1.
En ese momento debió haber terminado. Y así habría sido, si McEnroe, quien en un momento ganó 18 de 24 puntos, hubiera reaccionado al percibir la oportunidad y se hubiera lanzado sobre Borg en el tercer set cuando lo tuvo 0-30 en el segundo juego o tambaleándose con 15-40 en el cuarto. Pero Borg, en medio de una racha de 12 primeros servicios fallados consecutivamente, sobrevivió desde el fondo de la cancha. Comenzó a presionar el servicio de McEnroe y volvió al partido, conectando cinco winners limpios en un desempate y después ganando el cuarto set por 7-5.
Sin duda, ahora la marea había cambiado. Borg había ganado 13 enfrentamientos de quinto set consecutivos desde 1976. ¡Qué récord de invencibilidad en los momentos decisivos! McEnroe había luchado contra Jimmy Connors durante más de cuatro horas la noche anterior y esta vez estaría en cancha durante 4:13. “No estaba precisamente a las puertas de ganar”, dijo Junior posteriormente. “Sentía que mi cuerpo se iba a desprender. Supuse que era otra víctima, así que no tenía nada que perder”.
Es debatible cuánto le sirvió a McEnroe en Flushing Meadow su valiente actuación en Wimbledon, pero no estaba dispuesto a derrumbarse bajo el peso de lo que el público hostil de su ciudad natal gritaba que eran “Borgasms”.
El extranjero, el favorito, parecía más fresco y con más ganas. Pero con Borg sacando 3-3, permitió que el globo de aproximación de McEnroe cayera libremente en la esquina. Cuando lo marcaron como bueno, pareció sorprendido. “Pero el punto no me hizo perder”, dijo. No, el servicio venenoso de McEnroe y el saque de Borg, que nuevamente desaparecía, fueron los que lo hicieron. Todavía molesto, Borg cometió doble falta en dos ocasiones antes de salvar un punto de quiebre. Pero McEnroe siguió atacando con restos como dardos y aprovechó el momento, consiguiendo el quiebre crucial para ponerse 4-3 con un revés cruzado que encontró a Borg lanzándose demasiado tarde hacia la red.
Ahora el campeonato de McEnroe consistía simplemente en mantener su servicio, y estaba encendido en el momento justo. El chico ganó su segundo Open consecutivo, 7-6, 6-1, 6-7, 5-7, 6-4, al ceder solamente dos puntos en sus dos últimos juegos de servicio, completando una racha en la que ganó 17 de sus 20 puntos con el saque.
“El nivel de juego, la intensidad, fue mayor en Wimbledon”, dijo Borg después del partido. “Ambos podemos jugar mejor. Verán los mejores partidos, el mejor tenis, de nosotros en el futuro”.
La revancha fue anticipada por aquel oráculo barbudo llamado Jimmy Connors como “Dos cojos peleando ahí”, una referencia en tono de broma a los informes médicos previos al torneo que hacían parecer que la única manera en que Borg y McEnroe podían enfrentarse en Nueva York era si sus camillas recorrían el mismo pasillo de hospital.
Más allá de las lesiones, los dos podrían ser las únicas personas en el tenis que no habían hablado entre sí sobre su final de Wimbledon. Desde aquel día glorioso, ni una palabra. Borg y McEnroe no son cercanos y, en los dos meses transcurridos desde Wimbledon, solo habían participado en el mismo torneo una vez, el Canadian Open. En Toronto, McEnroe vio a Borg en el vestuario. Lo felicitó por su matrimonio. Borg dijo gracias. Eso fue todo. Después, ambos salieron y se lesionaron: McEnroe se torció un tobillo y abandonó en la segunda ronda; Borg se lesionó una rodilla y abandonó en la final ante Ivan Lendl.
Incluso mientras Borg se preparaba para el U.S. championships a su manera habitual, entrenando en Chez Gerulaitis, en Kings Point, Long Island, y mientras McEnroe participaba en un torneo de preparación en Atlanta y perdía ante un Austin sin vestido (un Austin clasificado en el puesto 134 de la computadora; sí, ese Austin, el hermano de Tracy, John), la especulación era que Borg no podría correr y cambiar de dirección sobre el asfalto recubierto de Flushing Meadow, y que McEnroe no podría despegar ni maniobrar lateralmente para ejecutar los remates y voleas que son la base de su agresivo juego en la red.
Llegó el calor sofocante de la primera semana del Open —las temperaturas junto a la cancha alcanzaron casi los 120°— y los temores sobre McEnroe parecían genuinos. Contra un par de rivales fáciles en las primeras rondas, siguió estrellando remates contra la parte baja de la red. Peor aún, continuó escuchando abucheos y burlas. “Calculo que estoy a unas 10 finales de Wimbledon exactamente como la última de conseguir que esa gente esté de mi lado”, dijo. Peor aún, no había sido puesto realmente a prueba hasta los cuartos de final, cuando sobrevivió a un inicio tambaleante contra Lendl, dejó de sacar hacia su revés de suicidio instantáneo y se impuso 4-6, 6-3, 6-2, 7-5.
Mientras tanto, Borg se enfrentaba a Roscoe Tanner en sus cuartos de final. El año anterior, Tanner había llevado a Borg al centro de la ciudad en la misma ronda, durante una noche fría y misteriosa en la que Tanner incluso rompió la red con un saque feroz. Pero esta vez, bajo el resplandor del sol de la tarde, Borg pudo ver venir los cohetes de Tanner. Y cómo se iban. Para enorme satisfacción de Tanner —“Yo también puedo jugar con luz de día”, dijo—, conectó 19 aces y 26 winners de servicio, muchos de ellos mientras construía una ventaja de 2-1 en sets y 4-2 en juegos. Solo tenía que mantener su servicio dos veces para volver a humillar a Borg en el Open.
De repente, como una suave brisa de verano, el primer servicio de Tanner se desvaneció. Y desapareció. Así que Borg, quien había estado recibiendo desde algún punto cercano a la línea de las 50 yardas del cercano Shea Stadium, se acercó y conectó tres restos de segundos servicios para recuperar el quiebre e igualar 4-4. Bjorn volvió a romper para ganar el cuarto set 7-5 y después cerró el partido 6-3. “Siempre el jugador que va adelante se pone tenso al final”, dijo Bjorn. “Sé que estoy más relajado jugando cuando voy abajo 2-4”.
O dos sets abajo, que era donde Borg se encontraba en su peculiar partido posterior contra Johan Christiaan Kriek, quien podría haber sido Abbie Hoffman y aun así nadie lo habría reconocido. Incluso después de haber alcanzado los cuartos de final en dos ocasiones anteriores, era el fantasma del Open. Sudafricano expatriado que ahora vive en Naples, Florida, Kriek era atrevido desde el fondo de la cancha y descarado desde la boca. “Borg sabe qué tan rápido soy”, dijo. “No puede hacerme daño con su topspin. Tendrá que matarme para vencerme”.
En efecto, Kriek ganó los dos primeros sets 6-4, 6-4, durante los cuales Borg holgazaneó como si todavía estuviera en su luna de miel, o en estado catatónico, pero cuando llegó la llamada de atención, Bjorn arrasó, 6-1, 6-1, 6-1.
La victoria maratónica de McEnroe sobre Connors en la otra semifinal, 6-4, 5-7, 0-6, 6-3, 7-6 (7-3), fue otra historia. Sin ocultar exactamente su desagrado mutuo, cada uno parecía haber ganado el partido al menos dos veces. McEnroe tuvo un punto para ponerse dos sets arriba, pero envió un resto suelto afuera. Entonces Connors ganó 11 juegos consecutivos para ponerse 2-1 en sets y 2-0 en juegos; estaba a dos puntos de conseguir un quiebre para ponerse 3-0 cuando McEnroe dejó de preocuparse por una mala decisión del set anterior —“Estaba perdiendo la cabeza”, dijo—, dejó de exigir que el umpire (el señor Incompetente, como lo llamó Junior) fuera reemplazado y comenzó a salvarse jugando tenis nuevamente.
En el set definitivo, mientras McEnroe se adelantó dos veces con quiebres, agitó su raqueta una vez de más y perdió el control de ella. La raqueta salió disparada alocadamente a lo largo de la cancha y pasó apenas por el rostro recién barbado de Connors. Fue un lanzamiento de Brian Oldfield de poca monta, pero le costó a McEnroe 250 dólares de multa.
Ahora sacaba para el partido con 5-4. Pero Connors, gritando y envalentonado por el público parcial, llevó el juego hasta 30-30, momento en el que desató cuatro bombazos absolutamente estremecedores, tres de ellos buenos. Winner de derecha tras tocar la cinta. Su ventaja. Derecha a la red. Iguales. Winner de revés. Nuevamente su ventaja. Winner de revés para ganar el juego. Entonces se desató el caos. Fue 5-5 y después 6-5 Connors al mantener su servicio. En ese momento, ¿quién habría apostado contra el destino de este increíble luchador, que de alguna manera siempre consigue ganar este torneo en los años pares?
McEnroe lo haría, por supuesto. Primero mantuvo su servicio para ponerse 6-6 y forzar el desempate, que, de hecho, fue anticlimático. Con 1-2 y sacando, Connors estrelló una volea de preparación en la red y después mandó un revés profundo afuera tras el resto angulado de McEnroe. “Puntos abortados. Los dos peores puntos de mi vida”, dijo Connors. McEnroe sacó para ganar el partido unos minutos después de cumplirse la quinta hora, borrando de inmediato el último legado de Connors en el Open y preparando el escenario para el enfrentamiento que todos habían estado esperando.
Al día siguiente, por supuesto, Borg y McEnroe no decepcionaron a nadie excepto a los agentes de viajes australianos que merodeaban por el National Tennis Center. Down Under era el lugar al que Borg habría viajado en diciembre para disputar la última etapa del esquivo Grand Slam. Ahora puede quedarse en casa para Navidad. Y McEnroe también.
Por estos días, el cuadro femenino del Open parece menos un torneo y más una pijamada de adolescentes. Hace dos años estaba Pam Shriver, de 16 años, llegando a la final. El año pasado estaba Tracy Austin, de 16 años, ganando el campeonato. Esta vez, el Open tenía no una, sino dos reinas regordetas, Andrea Jaeger, de 15 años, de Lincolnshire, un suburbio de Chicago, y Hana Mandlikova, de 18 años, de Praga. Pero, sobre todo, el Open de 1980 tenía una versión sofisticada, delgada, adulta y casada de todas estas pequeñas hadas. Ella era la prodigio original del Open, la de las dos manos en el revés. La vara para medir. La única e inigualable. Chris Evert Lloyd. Y, vaya que Chris se mostró ante todos. A los 25 años no está envejeciendo, está mejorando.
En realidad, cuando Evert Lloyd dejó el circuito a principios de año, su juego era un desastre y su confianza estaba destruida. Evert Lloyd sabía que no podía vencer a Tracy Austin. Aquello de enero sobre que “necesitaba descansar” no convencía. Austin no solo le había arrebatado a Evert Lloyd su título del Open después de cuatro años consecutivos ganándolo, sino que también la había derrotado en Alemania y después la había vencido tres veces en 11 días en el circuito bajo techo de Estados Unidos. Ese fue el golpe final. Las mujeres bonitas, sexys, equilibradas y felizmente casadas también tienen su fuego competitivo. Pero esto era insoportable. Austin solo había cedido 10 juegos en seis sets ante Evert Lloyd. Había desarmado el juego de Chris y lo había dejado al descubierto.
No es de extrañar, entonces, que mientras Chris comenzó lentamente a perder peso y ganar movilidad al entrenar con su esposo, mientras regresaba al juego en su territorio, la arcilla europea, mientras ganaba cuatro torneos y 40 de 41 partidos, perdiendo solamente ante Evonne Goolagong en una final de Wimbledon en la que bajó su nivel después de vencer a Navratilova, soñara con el día en que tendría otra oportunidad contra Austin. Para ganar el U.S. Open, pensaba Evert Lloyd, tengo que vencer a Tracy. Para volver a ser la número 1, tengo que vencer a Tracy.
En la víspera de su guerra frente al espejo en las semifinales, Evert Lloyd era un “manojo de nervios”. Comió poco. Estaba irritable. Le dijo a su esposo: “Nunca había querido tanto ganar un partido”. Al día siguiente perdió los primeros cuatro juegos de ese partido.
Pero crecer y mantenerse en el número 1 también ha cambiado a Austin; golpea la pelota con más fuerza, comete errores, lo siente en la garganta.
Mientras Evert Lloyd se abría camino de regreso al partido, notó el revés tentativo de Austin, su tendencia a lanzar globos bajo presión y una impaciencia evidente. “Esta no era la jugadora relajada que yo recordaba”, dijo Evert Lloyd.
Así que la campeona se lanzó hacia adelante, golpeando voleas en movimiento y despejando los globos de Austin con remates precisos. Trabajó sobre los segundos servicios de Austin, suaves como una paleta. Cambió el ritmo y movió a su rival por la cancha, mezclando su juego, haciéndola perder el equilibrio, confundiendo la situación. Después conectó sus golpes mecánicos desde el fondo de la cancha hacia las esquinas, al estilo de la vieja Chris.
Aunque Evert Lloyd perdió el primer set 4-6, cerró el partido con un impresionante 6-1, 6-1, demostrando rapidez y variedad. Y una emoción que pocas veces había mostrado antes. En ocasiones, Chris incluso agitaba un puño a un costado, tan involucrada estaba en la persecución de la jovencita a la que llamaba “mi némesis”. Cuando terminó, Austin había cometido 54 errores y Evert Lloyd estaba en su sexta final consecutiva del Open.
En cuanto a las niñas... Aunque el interminable verano de Jaeger recibió mucha más atención, los avances psicológicos de Mandlikova han sido más significativos. Ya este año, la Mandlikova de 1.73 metros, que heredó la velocidad de su padre, velocista olímpico, y que obtiene potencia de su cuerpo exquisitamente proporcionado y de su amplio giro de hombros en el servicio, había estado en posición de ganar contra Navratilova, Goolagong, Austin y Evert Lloyd (tres veces), solo para terminar perdiendo. Pero en un torneo en Mahwah, Nueva Jersey, la semana anterior al inicio del Open, Mandlikova sorprendió a su ídolo, Navratilova, para superar el obstáculo, y en Flushing Meadow volvió a vencerla, 7-6, 6-4.
“¿Cuál es la palabra en checo para mago?”, le preguntó un hombre a Hana.
“Eh, magia... magia... trucos con las manos. Ah, sí. Kouzelnictvi”, respondió.
“Bueno, eso es lo que eres”, dijo el hombre.
Después de arrollar a Jaeger en el primer set de su partido de semifinales, Mandlikova resistió un retraso por lluvia que puso los nervios de punta, dos puntos de partido desperdiciados y dos llamados de falta de pie en el desempate para ganar 6-1, 3-6, 7-6 (7-4). “Andrea será mejor que... no quiero decirle esto a Chrissie ni a Tracy, pero será una gran jugadora”, dijo Mandlikova.
¿Y qué hay de Hana? En el primer set de la final, Mandlikova varió lo suficiente el ritmo de sus golpes de fondo para evitar darle a Evert Lloyd cualquier ritmo. Después simplemente consiguió un quiebre en blanco para ganar el set 7-5. Pero poco después su primer servicio desapareció; con él se fueron su concentración y su intensidad.
Mandlikova tuvo tres oportunidades de quiebre para ponerse 2-2 en el segundo set, golpeando profundos tiros de aproximación hacia la esquina, pero Evert Lloyd respondió con un globo ganador y dos impecables derechas cruzadas; después de eso, su servicio nunca estuvo amenazado y avanzó cómodamente hacia su quinto campeonato del Open, 5-7, 6-1, 6-1.
La victoria fue especialmente sentimental, ya que Chris había pedido a su padre, Jimmy, que viajara desde Florida para la final. Nunca había visto en persona a su hija ganar un campeonato importante y ella quería que tuviera ese privilegio. ¿No es justamente así como es ella? Esa es la hija de Jimmy Evert y la esposa de John Lloyd. Ellos creen que se la van a quedar. Ella gana torneos de tenis. Ellos creen que seguirá ganándolos.