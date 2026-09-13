Ben Shelton y una espera de 23 años: Estados Unidos vuelve a soñar con el US Open
Ben Shelton tendrá este domingo la oportunidad de terminar con una de las sequías más largas del tenis estadounidense. El jugador de 23 años disputará ante Alexander Zverev la primera final de Grand Slam de su carrera, con la posibilidad de convertirse en el primer campeón local del US Open desde Andy Roddick en 2003.
La espera alcanza ya los 23 años. Desde aquel título de Roddick, solamente tres estadounidenses habían conseguido llegar al partido por el campeonato: Andre Agassi en 2005, el propio Roddick en 2006 y Taylor Fritz en 2024. Los tres se quedaron a un paso. Shelton será el cuarto encargado de intentar devolver el trofeo masculino a Estados Unidos.
TE PUEDE INTERESAR: US Open 2026: Ben Shelton desafiará a Alexander Zverev en la final
Su presencia en esta final no representa una aparición repentina. Nacido en Atlanta, Georgia, Shelton creció dentro de una familia vinculada al tenis. Su padre y actual entrenador, Bryan Shelton, llegó al puesto 55 del ranking mundial y conquistó dos títulos de la ATP. Sin embargo, Ben no comenzó a practicar este deporte de manera formal hasta los 10 años y durante su infancia prefirió el futbol americano, donde jugó como quarterback.
Su desarrollo tomó un camino poco habitual para una figura del circuito. Antes de convertirse en profesional, Shelton representó a la Universidad de Florida, donde estuvo bajo las órdenes de su padre. Ayudó al equipo a ganar el campeonato nacional de la NCAA en 2021 y un año después conquistó el título individual universitario. Terminó esa etapa con una marca de 65 victorias y 10 derrotas, antes de dar el salto al profesionalismo en junio de 2022.
El ascenso fue inmediato. En su primera gira fuera de Estados Unidos, en 2023, alcanzó los cuartos de final del Abierto de Australia. Meses después llegó a las semifinales del US Open, donde Novak Djokovic detuvo su primera gran aventura en Nueva York. Tres años más tarde, Shelton regresó al mismo escenario con mayor experiencia y un juego mucho más completo.
El servicio zurdo continúa como su arma principal, pero ya no es su único argumento. Su potencia, su derecha y su capacidad para atacar la red se han complementado con una mejor defensa y mayor paciencia en los intercambios. Esa evolución quedó reflejada en una temporada 2026 en la que conquistó títulos sobre las tres superficies: Dallas en cancha dura, Múnich en arcilla, Stuttgart en pasto y Montreal nuevamente sobre pista dura.
Shelton se convirtió así en el primer estadounidense desde Sam Querrey en 2010 que gana trofeos en cancha dura, arcilla y pasto durante una misma temporada. Su victoria en Montreal, donde defendió el título del Masters de Canadá que había conquistado un año antes en Toronto, elevó a siete su cantidad de campeonatos dentro del circuito ATP.
El camino hacia la final del US Open confirmó ese crecimiento. Después de superar las primeras rondas, Shelton dominó a Stefanos Tsitsipas por 6-2, 6-3 y 6-4. Más tarde protagonizó el gran golpe del torneo frente al campeón defensor Carlos Alcaraz. El estadounidense sobrevivió a una batalla de cinco parciales y se impuso por 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6.
Aquel encuentro terminó a las 3:33 de la madrugada, el horario más tardío registrado en la historia del US Open. Shelton selló la victoria con un ace de 146 millas por hora y confirmó que también podía resistir física y mentalmente ante uno de los mejores jugadores del mundo.
En las semifinales volvió a comenzar con desventaja frente a su compatriota Frances Tiafoe, pero respondió con autoridad. Shelton remontó para ganar por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5, después de tres horas y 17 minutos, y consiguió el boleto a su primera final de Grand Slam.
El último obstáculo será Alexander Zverev, primer sembrado del torneo y campeón de Roland Garros en 2026. El alemán también disputó la final de Wimbledon y llegará a Nueva York para jugar su tercera definición consecutiva de Grand Slam. Además, domina 5-0 sus enfrentamientos contra Shelton, por lo que el estadounidense no partirá como favorito.
Para cambiar esa historia, Shelton necesitará proteger su servicio, atacar con su derecha desde los primeros golpes y evitar que Zverev imponga su consistencia desde el fondo de la cancha. También contará con un Arthur Ashe Stadium que ha adoptado como propias su energía, sus celebraciones y su característica llamada telefónica después de cada gran victoria.
La final está programada para este domingo a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. Shelton no jugará únicamente por su primer Grand Slam. También cargará con una espera que comenzó cuando él todavía no cumplía un año y con el deseo de un país que no celebra a uno de sus tenistas como campeón masculino del US Open desde hace 23 años.