Big 3 vs. Big 2: ¿Puede la nueva generación igualar la leyenda?
Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, conocidos como el famoso "Big 3", dominan la historia del tenis con un total de 66 títulos de Grand Slam, muy por encima del actual "Big 2", integrado por el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, quienes suman apenas 9 trofeos Major.
También te puede interesar: Los 5 mejores partidos entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz
Djokovic aún tiene en la mira su título número 25 de Grand Slam, una cifra histórica que se le ha escapado en los últimos dos años. El tiempo avanza, y con 38 años, el serbio aspira al menos a conquistar uno más para convertirse en el máximo ganador de esta categoría en cualquier rama y así superar el récord de Margaret Court —con 24.
El tiempo, sin embargo, juega a favor de los jóvenes. Carlos Alcaraz, de 22 años, y Jannik Sinner, de 24, podrían beneficiarse de la ausencia de Rafael Nadal y del ya retirado Roger Federer, así como de los pocos años que le quedan a "Nole" en el circuito. Aun así, la diferencia es abismal: 57 títulos separan al "Big 3" del emergente "Big 2".
1. El Big 3
Novak Djokovic tiene 24 títulos de Grand Slam, le sigue Rafael Nadal con 22 y Roger Federer con 20.
Novak Djokovic sigue siendo un rival competitivo ante Carlos Alcaraz, a quien ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, todavía mantiene una ligera ventaja sobre el español, quien también le ha arrebatado títulos importantes como Wimbledon 2024.
Es inevitable el paso del tiempo. El serbio, único sobreviviente del "Big 3" no tiene una ventaja sobre el italiano Jannik Sinner, quien gana el los duelo mano a mano 6-4. El joven ha ganado los últimos cinco enfrentamientos, donde le ha impedido avanzar a tres Finales de Grand Slam.
Los próximos 10 o 15 años definirán si en "Big 2" podrá alcanzar esa marca histórica de 66 títulos de Grand Slam. El impacto de Alcaraz y Sinner en los últimos cuatro años ha impactado en una nueva generación y el surgimiento de una nueva rivalidad.