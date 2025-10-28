Carlos Alcaraz cae en primera ronda del Masters 1000 de París ante el número 31 del ranking ATP
El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, fue eliminado este martes en su entrada en el Masters 1000 de París a manos del británico Cameron Norrie (31º), que se impuso en tres sets 4-6, 6-3, 6-4 en la segunda ronda del torneo francés.
El español de 22 años se ha despedido del certamen parisino bajo techo antes de lo esperado en sus tres últimas ediciones -octavos en 2024 y segunda ronda en 2023- y nunca pasó de cuartos de final (2022).
Tocado en el tobillo izquierdo, Alcaraz no jugaba desde finales de septiembre, tras su título en el ATP 500 de Tokio.
A pesar de haberse apuntado el primer set, el campeón este año de Roland Garros y del US Open encadenó numerosos errores no forzados (54) antes de ceder al término de 2 horas y 22 minutos de partido.
Esta derrota abre la puerta a que Jannik Sinner arrebate al español el trono en el tenis mundial, siempre y cuando el italiano conquiste el torneo parisino.
Cameron Norrie, de 30 años, se enfrentará en octavos de final al vencedor del partido entre los franceses Arthur Rinderknech (29º) y Valentin Vacherot (40º), previsto el miércoles por la mañana en la pista central de La Défense Arena.
El británico afirmó que esa victoria fue probablemente "la número uno" en importancia de su carrera.
AFP