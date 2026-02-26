Chef Gaytán, el sabor del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco
La cocina de chef Gaytán marca el ritmo del torneo del Abierto Mexicano de Tenis. Hay vapor, ahí no se juega con raquetas sino con gramos, temperaturas y una lista de interminables restricciones en el caso de los tenistas.
El chef mexicano comparte su experiencia y filosofía culinaria. Describe el reto y el orgullo de cocinar en un complejo al aire libre, como el evento de tenis, donde adapta su cocina para ofrecer platillos sencillos y fáciles de comer.
Las dietas de los deportistas son muy específicas y restrictivas, por ejemplo: la prohibición de mariscos. Esto limita la creatividad, pero hay un entendimiento de quien debe preparar lo que los atletas "pueden comer" en lugar de lo que él desearía ofrecer.
Un punto central es su orgullo por representar a México y, específicamente, a su estado natal, Guerrero, a través de su gastronomía.
Levanta el pecho cuando recuerda que recientemente en España, en el restaurante The Smoke Room (con dos estrellas Michelin), representó la cocina guerrerense con un toque personal, adaptando los sabores para el público local.
Mira la gastronomía como un "puente" para el turismo y para que la gente hable positivamente de la cultura mexicana. Es para él la gastronomía el "alma de cada país" y un motor para atraer visitantes.
El principal reto que enfrenta es llevar su gastronomía a otros países: la adaptación de los sabores auténticos a paladares no familiarizados.
Una situación como un "arma de doble filo", ya que el uso de ingredientes demasiado auténticos podría no ser del agrado del público extranjero y dañar la percepción de su cocina.
Entonces utiliza ingredientes que resulten familiares para la gente local. Un ejemplo de esto es que en el AMT prepara "camarones cucaracha" con de salsa de chile huichol. De esta manera presenta un sabor tradicional con un toque que equilibra y es más apreciado por el público.
"Representar a México en el mundo es es algo bonito. Es es algo que llevo con mucho orgullo, corazón".- El chef Gaytán
En sus manos tiene como objetivo elevar la gastronomía mexicana, busca que sea valorada y no percibida como "comida barata”.
En los últimos años, casi sin proponérselo, ha disfrutado los partidos de tenis y desea empezar a jugar. A pesar de no haberlo sido aficionado antes.
Esta relevación le confirma que el tenis tiene un lenguaje universal. En sus manos no tiene una raqueta, pero sí la posibilidad de transformar la gastronomía en una experiencia para los tenistas y la afición.