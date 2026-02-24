SI Mexico

Entrevista con Rodrigo Pacheco Méndez: el tenista mexicano de Acapulco 2026

El joven tenista mexicano Rodrigo Pacheco Méndez destaca en el cuadro principal del Abierto Mexicano de Tenis como el único mexicano entre 32 jugadores. Con apenas 20 años, ofreció una entrevista a Sports Illustrated México desde lo alto del complejo, con la pista principal como telón de fondo.

Yarek Gayosso

Rodrigo Pacheco es el único mexicano en el cuadro de singles del AMT 2026.
Rodrigo Pacheco es el único mexicano en el cuadro de singles del AMT 2026. / AFP

El nombre de Rodrigo Pacheco Méndez sobresale en el cuadro principal del Abierto Mexicano de Tenis 2026. Entre 32 tenistas solo uno es mexicano.

Con una sonrisa apretada y de brazos cruzados Rodrigo ––de solo 20 años–– concede una entrevista a Sports Illustrated México. Estamos en la parte más alta del complejo del torneo, detrás luce el azul de la pista del estadio principal del complejo.

"Acapulco es literalmente el mejor lugar de tenis en el que he estado en mi vida".

Rodrigo Pacheco, tenista mexicano
Rodrigo Pacheco.
Rodrigo Pacheco. / AFP

Desde los 9 años le dijo a su padre que quería jugar aquí, en aquel momento solo era un sueño lejano, como una bola difícil a la que llegar. Pocos saben que espera todo un año para jugar esta semana en Acapulco.

El público nacional corea su nombre para anotarse un punto en la pizarra, desde la tribuna juegan para el mexicano. Si fuera por la afición Rodrigo llegaría a cada partido con un set arriba. Es una energía que lo atraviesa, así lo explica.

"Cuando el público mexicano me alienta y grita mi nombre toda esa energía la intento tomar de la mejor manera".

Rodrigo Pacheco, tenista mexicano
Rodrigo Pacheco jugará singles y dobles en el AMT 2026.
Rodrigo Pacheco jugará singles y dobles en el AMT 2026. / AFP.

El año pasado llegó hasta Cuartos de final ––el mejor resultado de su carrera en Acapulco––. Una una victoria en su debut ante el australiano Aleksandar Vukic, ganó por abandono del noruego Casper Ruud y perdió ante el español Davidovich Fokina a un paso de las Semifinales.

Trenza los brazos y revela que desde aquella experiencia memorable en la cancha ha trabajado en desplegar mayor ataque y ser protagonista en el juego para elevar su nivel.

La constante búsqueda por ser mejor la admira de su ídolo Rafael Nadal, quien le dobla la edad y ganó aquí cuatro títulos, el último en 2022, en la etapa final de su carrera. Aunque los separan casi dos décadas de vida, comparten algo en común.

Y es que ambos jugaron en la pista central del Abierto Mexicano, en su nueva casa. No es casualidad que el nacido en Mérida tenga una derecha explosiva como la del español, igual zurdos. Un homenaje sin quererlo a su estrella. Al que solo llegó a verl a lo lejos.

"Me he enfocado en ser un jugador más agresivo y en tener más protagonismo. A la larga siento que me ayudará para poder competir de manera más constante y en un nivel más alto".

Rodrigo Pacheco, tenista mexicano
Rodrigo Pacheco llegó a los Cuartos de final en el AMT del año pasado.
Rodrigo Pacheco llegó a los Cuartos de final en el AMT del año pasado. / Matthew Stockman/Getty Images

Es asiduo escucha de pódcasts, se inspira de las historias de otros deportistas como él. Los nervios los supera con trabajo mental para mantenerse tranquilo mientras compite. Desde hace un mes trabaja con Ariel en la mejora de la mentalidad y en devolverle la confianza en él mismo.

A su plan de entrenamiento ha incorporado nueva tecnología. Unas gráficas que le permiten analizar errores, aciertos y calidad de tiros, entre otros factores. Una vez que identifica sus puntos débiles entonces busca consistencia.

"Quiero ser más constante a nivel mental y creer más en mí".

Rodrigo Pacheco, tenista mexicano
Rodrigo Pacheco en el AMT.
Rodrigo Pacheco en el AMT. / Hector Vivas/Getty Images

Rodrigo (218) enfrentará en la Primera ronda al italiano Flavio Cobolli, top 20 del ránking de la ATP, y hará dupla con el español Rafael Jódar en dobles

Entre la multitud que viene a Acapulco, Rodrigo deja de ser Rodrigo. Es para la afición “el mexicano”.

Rodrigo Pacheco firma autógrafos a las infancias.
Rodrigo Pacheco firma autógrafos a las infancias. / Hector Vivas/Getty Images
