Coco Gauff denuncia mensajes racistas tras ser eliminada en China

Eliminada este miércoles en octavos de final del WTA 100 de China, la tenista estadounidense Coco Gauff denunció el impacto "agotador" de la cantidad "insensata" de mensajes racistas recibidos tras ganar en la ronda anterior a la local Xinran Sun.

La doble campeona de Grand Slam y N.4 del ranking ofreció una imagen irreconocible ante la belga Elise Mertens (N.19), con multitud de errores no forzados (33, además de ocho dobles faltas) y acabó perdiendo por un doble 6-3 en apenas una hora y 18 minutos de partido.

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"No voy a mentir, ha sido bastante agotador", declaró este miércoles la estadounidense en referencia a los mensajes recibidos en los últimos días.

"Pero no se puede hacer nada. Simplemente apago el teléfono y sigo adelante", añadió.

En el encuentro del lunes contra Sun, número 582 del ranking, cuando perdía 5-4 en el primer set, Gauff mandó repetir un punto tras considerar que un panel luminoso de publicidad le había desconcentrado durante el peloteo.

Ante la avalancha de mensajes en las redes de supuestos aficionados que le recriminaron su actitud, Gauff escribió en X: "No soy ni una tramposa ni una ladrona".

La WTA se declaró "horrorizada" por estos insultos racistas y aseguró, a través de un portavoz, estar en contacto con la jugadora para ofrecerle su "apoyo total".

"El racismo, la discriminación y los insultos no tienen cabida en el tenis", añadió el circuito femenino en una declaración enviada a la AFP.

Mertens, por su parte, se enfrentará en cuartos a la exnúmero 1 mundial Iga Swiatek, que arrasó por 6-3, 6-1 a la joven estadounidense Iva Jovic (13ª mundial con 18 años).

También se clasificaron en cuartos este miércoles la ucraniana Elina Svitolina (N.7) y la china Zheng Qinwen (N.54).

Con estos dos enfrentamientos se completan los cuartos de final del torneo de la capital china: por la parte baja del cuadro se enfrentarán Mirra Andreeva con Ekaterina Alexandrova y Karolina Muchova a Nikola Bartunkova. AFP