Lluvia, emoción y triunfos de Gauff y Monfils marcan la jornada del US Open
La tercera jornada del US Open estuvo marcada por la lluvia, que provocó la suspensión de varios partidos, pero también por el triunfo de Coco Gauff, la celebración de Gaël Monfils en su cumpleaños número 40 y el debut de la joven Thea Frodin ante Elena Rybakina.
Paula Badosa fue una de las principales afectadas por las condiciones meteorológicas. La española quedó a las puertas de completar su victoria ante la australiana Daria Kasatkina, mientras que otros encuentros ni siquiera pudieron comenzar en las pistas exteriores de Flushing Meadows.
Te puede interesar: Federer vuelve a Nueva York con una exhibición que reúne cuatro épocas del tenis
Paula Badosa queda al borde de la victoria
Badosa dominaba a Kasatkina por 6-1 y 5-4 y se disponía a servir cuando el partido fue detenido por segunda ocasión debido a la lluvia.
La ex número dos del mundo había contado previamente con dos pelotas de partido para cerrar el encuentro. El US Open decidió aplazar el duelo hasta el miércoles.
La ganadora avanzará a una segunda ronda en la que enfrentará a Coco Gauff. Badosa busca recuperar protagonismo en Nueva York después de perderse la edición anterior por lesión.
La lluvia también impidió el comienzo del partido entre el español Rafael Jódar, una de las revelaciones del año en el tenis masculino, y el chino Yunchaokete Bu. El encuentro del peruano Ignacio Buse contra el estadounidense Marcos Giron también fue trasladado al miércoles.
El argentino Juan Manuel Cerúndolo sí logró completar su presentación, aunque fue eliminado por el francés Arthur Gea en cinco sets, por 6-3, 2-6, 3-6, 6-3 y 6-1.
Monfils celebra sus 40 años con una remontada
Gaël Monfils protagonizó uno de los momentos más emotivos del día. En su cumpleaños número 40, el francés remontó ante el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo para imponerse por 2-6, 6-1, 6-2 y 6-0.
El francés fue recibido como una estrella por el público de la pista Louis Armstrong, donde estuvo acompañado desde las gradas por su esposa, la tenista ucraniana Elina Svitolina.
“Definitivamente ha sido muy especial jugar aquí en mi cumpleaños 40”, expresó antes de que los aficionados le cantaran el “cumpleaños feliz”.
Con esta victoria, Monfils se convirtió en el tercer tenista de al menos 40 años que gana un partido del cuadro principal del US Open, después del australiano Ken Rosewall, quien lo consiguió con 42 años en 1977, y del estadounidense Jimmy Connors, con 40 en 1992.
El francés, ganador de 13 títulos y semifinalista en Nueva York en 2016, mantuvo con vida su última participación en un Grand Slam antes de retirarse en el Masters 1000 de París. Su siguiente rival será el estadounidense Learner Tien.
Coco Gauff inicia con autoridad
Coco Gauff, una de las grandes esperanzas estadounidenses para conquistar el título, superó su debut con una victoria por 6-3 y 6-4 ante la turca Zeynep Sonmez.
La número cuatro mundial mostró mejoras con su servicio y paciencia durante los intercambios. En el sexto juego del segundo set salvó tres bolas de quiebre y posteriormente consiguió el rompimiento definitivo.
“Hoy no estaba nerviosa, lo cual es un shock”, reconoció la campeona del WTA 1000 de Cincinnati en agosto.
Gauff también se encuentra entre las jugadoras que pueden desbancar a Aryna Sabalenka del número uno mundial. Para conseguirlo necesita levantar el trofeo y que Elena Rybakina sea eliminada antes de las semifinales.
Rybakina termina el debut de Thea Frodin
Elena Rybakina, número dos mundial, derrotó por 6-3 y 6-2 a Thea Frodin, una adolescente de 17 años que disputó su primer partido en el cuadro principal de un torneo de la WTA.
Frodin interpretó a una joven Serena Williams en algunas escenas de tenis de la película King Richard. Aunque no consiguió ganar un set ni quebrar el servicio de Rybakina, la estadounidense conectó 11 aces, mientras que su rival terminó con seis.
La joven, ubicada en el puesto 585 del ranking mundial, recibió una invitación para disputar el US Open después de conquistar el campeonato nacional estadounidense sub-18 dos semanas antes.
Rybakina terminó imponiendo su experiencia y avanzó a la segunda ronda, mientras Frodin cerró un debut en el que mostró algunos destellos de su potencial.