El Abierto de Acapulco busca nuevas audiencias
Si bien el Abierto Mexicano de Tenis tiene una audiencia de muchos años, cada vez se une más público joven.
Entre los accesos del complejo caminan aficionadas que vienen desde hace dos décadas al torneo de Acapulco desde Nuevo México. Su gusto se inclina por los partidos largos de cinco sets. Magdalena y Guadalupe llegan a la conclusión sobre preferir un tenis tradicional.
La ATP, el organismo mundial del tenis varonil, ha cambiado algunas reglas y la afición ya puede levantarse entre puntos y el silencio sepulcral del tenis se ha convertido casi en mito.
Ellas consideran una distracción escuchar al público hablar durante los partidos tanto para la afición como para los jugadores. “Ya no es tan silencioso como antes”, dice Magdalena. “La gente es más expresiva”.
Y para entender esta creciente audiencia joven el torneo de Acapulco está implementando nuevas experiencias.
Un ejemplo concreto es la expansión de la zona de juegos que este año se hizo tres veces más grande. Esta área incluye consolas digitales, minigolf y todo está diseñado para atraer y ofrecer entretenimiento en las nuevas audiencias.
Durante los partidos implementaron activaciones como la Kiss Cam, Baila y Karaoke, que buscan integrar al público para mejorar la experiencia de todos los asistentes y adaptarse a las actuales preferencias del público.
Sofía compara el tenis tradicional con el tenis moderno y dice que es más dinámico. “Ambos estilos tienen su mérito. El tenis tradicional era elegante y muy bonito. El actual ofrece más espectáculo y entretenimiento para atraer más gente”.
Su experiencia como espectadora en un torneo de tenis es amena y similar al entretenimiento en eventos deportivos de Estados Unidos.
“Los organizadores ahora prestan más atención a las actividades, especialmente para los niños, haciendo que la experiencia sea menos aburrida para ellos, a diferencia del tenis de antes que era percibido como muy de adulto, muy serio, muy propio”, comparte Sofía.
Lars Graff, miembro de la ATP desde hace más de 30 años, comparte en entrevista que el tenis debe tener "acción todo el tiempo" porque, si hay periodos prolongados sin actividad (como el calentamiento de cinco minutos antes de un partido), los espectadores cambian de canal para ver películas, Fórmula Uno u otros contenidos.
Sugiere que el tenis debe aprender de otros deportes para mantener el interés de los televidentes y evitar que busquen entretenimiento en otro lugar. Esta declaración forma parte de la discusión sobre cómo el tenis moderno debe ser más corto y dinámico para retener a la audiencia, especialmente a las generaciones más jóvenes que prefieren juegos más rápidos.