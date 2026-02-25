Entrevista Álvaro Falla: el hombre que reinventa Acapulco
Álvaro Falla habla más allá de su rol como director del Abierto Mexicano de Tenis. Cuando las luces de la cancha se apagan y el eco de los aplausos se disuelve en la noche, la naturaleza salvaje y la aventura por descubrir paisajes inexplorados son su afición.
En entrevista con Sports Illustrated México muestra una faceta más personal. En la naturaleza es donde es él mismo. Le gusta buscar experiencias en lugares remotos como llegar al borde de un volcán en motocicleta.
Te podría interesar: El Abierto Mexicano de Tenis: 33 años de resiliencia entre huracanes, mudanzas y leyendas
Se describe a sí mismo como un “antojado de los deportes" durante toda su vida, con una particular pasión por las bicicletas, motocicletas y los deportes al aire libre, especialmente en la montaña, donde encuentra libertad y felicidad.
Aunque jugó tenis por muchos años abiertamente dice que fue un "muy mal jugador" y dejó de practicarlo debido a su exigencia física. Sin embargo, se mantiene activo jugando pádel y pickleball.
“Estar en la montaña es libertad y ver lo que nadie ve. Llegas en moto y dices ‘este lugar no lo ha visto nadie’. Me emociona llegar a sitios que nadie ha visto antes".- Álvaro Falla, director del AMT
Llegó al borde de un volcán y lo miró desde la altura, de otro modo, solo sería accesible en helicóptero. Un momento que atesora como un logro. Es su afición por descubrir paisajes y lugares a los que pocos llegan.
Como director reconoce que es fácil estresarse por la expectativa de que el torneo siempre ofrezca un porcentaje adicional y traiga a los nombres más solicitados por la afición: Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.
Sin embargo, explica que la situación actual del tenis es diferente, especialmente entre los jóvenes del Top 20. Esto le permite al torneo tener un “cartel interesante” sin la necesidad de depender solo de tres figuras dominantes como ocurría en el pasado con jugadores como Roger Federer, Rafael Nadal o Nole, cuya ausencia había significado cierto problema para el evento.
Es esta diversidad de talento le brinda tranquilidad y la capacidad de ofrecer un torneo atractivo. Una lista de jugadores talentosos a diferencia de épocas anteriores donde dependía de unas pocas superestrellas.
Aunque Dubai o Doha puedan a traer a jugadores “más costos”, considera al Abierto Mexicano como el “mejor torneo de Latinoamericana” con Alexander Zverev, Grigor Dimitrov o Casper Ruud en el cuadro.
La experiencia más memorable como aficionado al tenis fue su primera visita a Wimbledon. En la cancha central jugaban Rafael Nadal y Roger Federer. Una experiencia que guardó en su memoria.
La elegancia y sobriedad de Wimbledon la contrasta con la "atmósfera única y festiva" que ofrece el torneo de Acapulco. “Si bien Wimbledon es divino, Acapulco ofrece una experiencia más completa y de entretenimiento para toda la familia”.
Cuando viaja a un torneo va con la idea de ver qué puede implementar en Acapulco. Le gusta un evento en Lisboa que dejó de ser ATP 250 para convertirse en Challenger y luego regresó a ser un ATP 250. Le llamó la atención la hospitalidad.
La filosofía central del Abierto Mexicano entonces trasciende la competencia deportiva. Lo concibe como un festival de entretenimiento integral para toda la familia.
Álvaro responde que su deseo más importante es "volver a tener el estadio lleno de aficionados". Inmediatamente, conecta ese deseo con el impacto devastador del huracán Otis en Acapulco. La historia se partió en dos.
Explica que Otis "hizo pedazos la ciudad, hizo pedazos la afición, hizo pedazos la esperanza, hizo pedazos muchas cosas”. Sus palabras resuenan con la magnitud de la destrucción y el desafío de la reconstrucción en el 2022, en solo 120 días, tiempo récord.
Así, el estadio lleno de afición se convierte en un símbolo de la recuperación y el éxito del esfuerzo por rehacer el evento y la ciudad tras la catástrofe.
"Los jóvenes que hayen la lista del Top 20 son muchos y muy buenos y eso hace que tengas la posibilidad de tener un cartel muy interesante".- Álvaro Falla, director del AMT
Este cambio lo ha transformado en una experiencia "mucho más elaborada, con más detalle y cuidado", superó la "zona de confort" en la que dice se encontraban antes, cuando los boletos se vendían sin esfuerzo.
Como resultado de estos esfuerzos de reconstrucción y mejora, el evento ha recibido una "muy buena respuesta", con un crecimiento en la participación y asistencia, superando las expectativas ––casi un 80 por ciento de asistencia frente a un 70 por ciento esperado––.
Con esa misma mirada con la que alguna vez contempló el borde de un volcán ––el abismo humeante–– ha observado la revitalización del Abierto Mexicano de Tenis.