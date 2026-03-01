Flavio Cobolli es campeón del Abierto Mexicano de Tenis 2026
El italiano Flavio Cobolli se coronó campeón del Abierto Mexicano de Tenis 2026.
Con una victoria 7-6 (4) y 6-4 sobre el estadounidense Frances Tiafoe en la Arena GNP Seguros del torneo de Acapulco y levantó el Guaje de plata.
Es la primera vez que conquista este trofeo –– en forma de pera–– el fruto que más le gusta y por eso confiesa que lo pondrá al centro de su casa y se tatuará el sombrero de charro como parte de su colección de tatuajes.
El primer parcial llegó hasta la muerte súbita, el italiano de 23 años había ganado cinco tie-breaks durante la semana en Acapulco. Encontró el instante exacto. Casi fuera del eje dibujó un manotazo paralelo, la pelota viajó tensa y obstinada en la línea. Y de ahí todo fue para Flavio.
Dejó algunos destellos para la memoria, como aquel golpe que dibujó entre las piernas con una precisión inesperada que encendió las gradas. El público que registró una entrada del 80 por ciento en el estadio principal ––un coloso con capacidad para 10 mil personas–– estalló en un solo rugido, una pequeña obra de arte en el aire.
"Gracias a todos los que trabajan en este torneo. Espero venir el año próximo. Es muy especial ganar aquí en Acapulco".- Flavio Cobolli, ganador del AMT 2026
El italiano subió esta noche al decimoquinto lugar del ránking, su mejor ránking en la ATP.
En el segundo parcial la batalla estuvo en equilibrio, ninguno cedía. Frances Tiafoe tomó ventaja, pero Cobolli se negó a la derrota. El set se sostuvo con una tensión que vibraba en las gradas. El público se mantenía en vilo.
El italiano logró romper la simetría al adelantarse 4-2 tras el quiebre. Sin embargo, el estadounidense suele no rendirse y recuperó el rompimiento para el 4-4 y la incertidumbre volvió al marcador.
En la recta final, cuando el margen de error es invisible, Cobolli afinó la derecha. Lanzó su saque impecable y un ace que cortó el aire para proclamarse campeón.