Frente a Frente: Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz por el Abierto de Australia 2026
Algo más que un trofeo en disputa: Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se enfrentarán en la Final del Abierto de Australia 2026. El peso de la historia está en el aire y podría caer de un lado o del otro como una moneda lanzada al destino.
El serbio, de 38 años de edad, está nuevamente cerca de conseguir el major número 25 que lo desempate de Margaret Court como el jugador más ganador de trofeos Grand Slam en toda la historia de cualquier categoría.
"Mi preparación es la adecuada, y le gané a Alcaraz el año pasado aquí (en Cuartos de final), también en un partido agotador. Ya veremos. A ver qué tan frescos podemos estar ambos".- Novak Djokovic, tenista
Esta distinción se le ha escapado en varias ocasiones. La más dolorosa llegó en la Final de Wimbledon 2024 cuando cayó ante Alcaraz y vio diluirse la posibilidad de alcanzar el anecdótico récord.
En los últimos dos años y medio desde su último título de Grand Slam ––Abierto de Estados Unidos 2023–– ha sido constante en la carrera por conseguir la nueva marca, pero al mismo tiempo insuficiente de romper la última barrera que lo separa del Grande 25.
Alcanzó las Semifinales del Abierto de Australia 2024 y 2025, llegó a los Cuartos de final de Roland Garros 2024 y a las Semifinales en 2025. Disputó la Final de Wimbledon 2024, que perdió a la postre con el joven español y repitió su presencia en la la Semifinal del torneo londinense el siguiente año. Y, en el Abierto de Estados Unidos fue eliminado en la Tercera ronda en 2024, antes de regresar a las Semifinales en 2025.
Por lo que Australia podría ser una de las últimas oportunidades para el serbio. El tiempo biológico corre en su contra; por eso la hazaña sería mayor.
Lo hace en su reinado en Melbourne, territorio sagrado de Nole. Mismo, donde no le permitieron la entrada al país y fue deportado en 2022 por no hacerse vacunado contra el Covid 19 durante la pandemia.
Lo han retirado antes de tiempo y ha respondido con volver a una Final de Grand Slam y en Melbourne, el major que más veces ha ganado (10), después de Wimbledon (7), el Abierto de Estados Unidos (4) y Roland Garros (3). En total 24 títulos Grand Slam, 13 finales perdidas de esta categoría en su carrera.
"Si gano el domingo significaría todo. Sé que daré el 150 por ciento en esa Final y sería un sueño hecho realidad porque lo he trabajado".- Carlos Alcaraz, tenista
Antes, Carlos Alcaraz. Llega con las piernas frescas y con menor rodaje en el circuito, 16 años entre uno y otro. Nole en el ocaso de su carrera; Alcaraz en pleno brío del tenis. Dos tiempos del mismo deporte. Nole, el único sobreviviente del Big 3, se desiste al retiro.
El único major que le falta al joven español, de 22 años, es el Abierto de Australia. Los otros 6 títulos de Grand Slam los reparte entre Roland Garros (2), Wimbledon (2) y el Abierto de Estados Unidos (2).
El Abierto australiano es el único major de los cuatro que se le ha resistido al español, al que llega a la Final por primera vez y luego de cambiar de entrenador (Juan Carlos Ferrero). Esta edición es su mejor actuación al llegar a la Final. En 2024 y 2025 alcanzó los Cuartos de final.
Lo que debes saber de la Final del AO 2026
- Carlos Alcaraz llega a su cuarta Final de Grand Slam consecutiva desde Roland Garros 2025 hasta el Abierto de Australia 2026.
- Con 22 años, Carlos Alcaraz podría convertirse en el jugador más joven de la historia en completar el Grand Slam en su carrera.
- El español ha ganado seis títulos major, pero nunca la corona del Grand Slam australiano.
- Djokovic domina la rivalidad por 5-4, la última victoria en suelo australiano se la llevó el serbio en los Cuartos de Final del año pasado.
- Djokovic buscará el récord del título 25 de Grand Slam y su décimo primera corona del Abierto de Australia.
- El serbio aspira a los 38 años a convertirse en el jugador de mayor edad de la Era Abierta en ganar un título de singles de Grand Slam.
- El campeón ganará $4,150, 000 mdd y el finalista ingresará $2,150, 000 mdd.
FRENTE A FRENTE
Novak Djokovic, de 38 años, buscará su título 25 de Grand Slam y el décimo primero en el Abierto de Australia. Carlos Alcaraz podría conseguir su primer trono en el major australiano, el séptimo en su carrera deportiva a los 22 años.
NOVAK DJOKOVIC
JUGADOR
CARLOS ALCARAZ
SERBIA
PAÍS
ESPAÑA
4
RÁNKING
1
38
EDAD
22
24
TÍTULOS GRAND SLAM
6
10
TÍTULOS EN EL AO
0
101
TÍTULOS ATP
24
5
ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS
4
1163/233
GANADOS/PERDIDOS EN TOTAL
280/65
$191,252,375 mdd
DINERO EN PREMIOS
$60,032,046 mdd
Revive el último duelo entre Nole y Alcaraz en el Abierto de Australia
Revive el último enfrentamiento entre Nole y Alcaraz en el circuito ATP
¿Dónde ver la Final masculina del AO 2026?
Día: domingo 1 de febrero
Horario: 02:30 horas.
Lugar: Rod Laver Arena, Melbourne Park.
Transmisión: ESPN y Disney+