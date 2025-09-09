Giuliana Olmos, la mexicana que eligió representar a México
La tenista mexicana Giuliana Olmos nació en Schwarzach im Pongau, Austria, país de origen de su madre. Su padre es oriundo de Mazatlán. Giuliana reside en Estados Unidos, eligió representar México porque consideraba que había pocas tenistas y quería demostrar que podía llegar lejos.
Gugu —como la conocen— se encuentra en el Guadalajara Open AKRON. Llega como la doblista mexicana más destacada de los últimos 5 años en la rama femenil, donde estuvo dentro de las 6 mejores del mundo. Su presencia resplandece el salón en el que nos encontramos y manteniendo la sonrisa se dispone a conversar con Sports Illustrated México.
Su padre le presentó el tenis, pero no disfrutó jugarlo hasta los 11 años; el amor por competir y viajar la motivó a seguir mejorando su juego. Es la hermana mayor de un par de gemelas, Zoe y Sarah.
Cuando tenía 11 años, Giuliana Olmos se subió a un avión en San Francisco y voló a Austin, Texas. Se alojó en un hotel y compitió en los campeonatos nacionales de tenis “Little Mo”, patrocinados por una fundación. Al imaginarse a sí misma como una profesional, decidió elegir el camino del tenis, en el que lleva 21 años recorriendo el mundo.
“Elegí México porque no había muchas tenistas en ese tiempo y quise ser una mexicana que llegara muy lejos. Quería que la niñez viera que si yo podía hacerlo ellas y ellos también. Me gusta que sepan que podemos llegar a los torneos más grandes y ganarlos”, afirma con un español clara, aunque con acento entre ingles y alemán, idiomas que domina.
Sus padres no tenían dinero suficiente para enviarla a un torneo por semana. El acuerdo era que solo si ganaba la seguirían apoyando. No había probabilidad para la derrota. Ese impulso la llevó a ganar su primer torneo internacional en su segundo intento.
“Mi papá solo me enviaba a un torneo si pensaba que realmente podía ganarlo”, recuerda.
México es un país de buen augurio para Giuliana. La tenista capturó el título del Abierto Mexicano de Tenis 2020, último año que contó con la categoría femenil. Y el año pasado alcanzó la Final del Abierto de Monterrey.
“Una de mis cosas favoritas en el tenis es que de repente juego por todo el mundo y siempre sale ahí un mexicano con la bandera y me siento en casa. He hecho muchas amistades mexicanas en muchos países y me hace sentir muy cómoda en la cancha”.
“Estoy muy feliz de jugar en casa, siempre que vengo a México, me encanta jugar en Guadalajara porque me da mucho orgullo y confianza”.- Giuliana Olmos, doblista mexicana
El primer título WTA de la tenista mexicana Giuliana Olmos se remonta a junio 2019, en el Torneo de Nottingham junto con la estadounidense Desirae Krawczyk, tras vencer a la pareja australiana Ellen Perez y Arina Rodiуnova.
Se adaptó a distintos escenarios como jugar sin público en el 2020. Encontró en el basquetbol, ping pong y juego de cartas momentos de diversión en los torneos durante la pandemia. Hasta que volvió a jugar con afición en las canchas del Abierto de Australia 2021, donde llegó a Cuartos de final, ese mismo llegó a la Final de dobles mixtos en el Abierto de Estados Unidos.
Lo mejor en su carrera estaba por venir. El año pasado junto al doblista mexicano Santiago González avanzaron a la Final de Wimbledon, en dobles mixtos. Por primera vez una pareja de mexicanos estaba en la Final de un Major en el Grand Slam de mayor prestigio. Santiago y Giuliana se convirtieron en los primeros mexicanos en jugar y ganar en la cancha número uno de Wimbledon desde Luis Enrique "La araña" Herrera, en 1992.
“Fue increíble jugar ahí, es como una niña en un lugar lleno de dulces, quieres tocar y agarrar todo. Hay tanta historia y me siento especial por haber jugado la Final. Me encantaría ganar un Grand Slam, sería un sueño y si no lo logro no pasa nada, ya he hecho muchas cosas y estoy muy orgullosa de mi carrera”, confiesa.
Antes de un partido Giuliana escucha música de Shakira o Bad Bunny o Taylor Swift. Lo que más disfruta es pasar tiempo con Basil —su perro, que la acompañó recientemente al Abierto de Estados Unidos. “Me encanta pasar tiempo con mi perrito y si no está conmigo está con mis amigas, viajamos mucho, pero nos gusta”.
"No pienso mucho en lo que piensan las otras personas, solo pienso en lo que es más importante para mí que es representar México y disfrutar mi tenis y si hago eso lo disfruto".- Giuliana Olmos, doblista mexicana